https://ria.ru/20240313/aleksander-1932776510.html

Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"

Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком" - РИА Новости, 13.03.2024

Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"

Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:05

2024-03-13T17:05

2024-03-13T17:11

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в возрасте 78 лет, говорится на странице по сбору средств для него на платформе Gofundme."Пол Александер <...> скончался. <...> После того, как он пережил полиомиелит в детстве, он прожил более 70 лет внутри "железного легкого", — указано в публикации.За время пребывания в аппарате искусственного дыхания Александер смог поступить в колледж, стать юристом и писателем. С возрастом он лишился возможности покидать "железное легкое".Причина смерти Александера не указана.

https://ria.ru/20180129/1513394219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, в мире