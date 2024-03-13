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Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком" - РИА Новости, 13.03.2024
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17:05 13.03.2024 (обновлено: 17:11 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/aleksander-1932776510.html
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком" - РИА Новости, 13.03.2024
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"
Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:05
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в возрасте 78 лет, говорится на странице по сбору средств для него на платформе Gofundme."Пол Александер &lt;...&gt; скончался. &lt;...&gt; После того, как он пережил полиомиелит в детстве, он прожил более 70 лет внутри "железного легкого", — указано в публикации.За время пребывания в аппарате искусственного дыхания Александер смог поступить в колледж, стать юристом и писателем. С возрастом он лишился возможности покидать "железное легкое".Причина смерти Александера не указана.
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Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"

Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в аппарате искусственного дыхания

© Кадр видео из соцсетейПол Александер
Пол Александер
© Кадр видео из соцсетей
Пол Александер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в возрасте 78 лет, говорится на странице по сбору средств для него на платформе Gofundme.
«
"Пол Александер <...> скончался. <...> После того, как он пережил полиомиелит в детстве, он прожил более 70 лет внутри "железного легкого", — указано в публикации.
За время пребывания в аппарате искусственного дыхания Александер смог поступить в колледж, стать юристом и писателем. С возрастом он лишился возможности покидать "железное легкое".
Причина смерти Александера не указана.
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