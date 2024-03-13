https://ria.ru/20240313/aleksander-1932776510.html
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком" - РИА Новости, 13.03.2024
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"
Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:05
2024-03-13T17:05
2024-03-13T17:11
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американец Пол Александер, который провел почти всю жизнь в аппарате искусственного дыхания "железное легкое" из-за вызванного полиомиелитом паралича, умер в возрасте 78 лет, говорится на странице по сбору средств для него на платформе Gofundme."Пол Александер <...> скончался. <...> После того, как он пережил полиомиелит в детстве, он прожил более 70 лет внутри "железного легкого", — указано в публикации.За время пребывания в аппарате искусственного дыхания Александер смог поступить в колледж, стать юристом и писателем. С возрастом он лишился возможности покидать "железное легкое".Причина смерти Александера не указана.
https://ria.ru/20180129/1513394219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Умер американец, проживший более 70 лет в "железном легком"
Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в аппарате искусственного дыхания