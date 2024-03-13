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России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
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18:39 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, который за последние годы не сделал для помощи ничего, кроме предложения огромных кредитов, заявил РИА... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:39
2024-03-13T18:39
россия
африка
в мире
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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ЙОХАННЕСБУРГ, 13 мар - РИА Новости. России есть что предложить Африке в отличие от Запада, который за последние годы не сделал для помощи ничего, кроме предложения огромных кредитов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра африканско-китайских исследований Йоханнесбургского университета Коффи Куаку, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву допустил, что антироссийские заявления официального Парижа могут быть обидой на происходящее в Африке. Однако Россия никого не выдавливала с континента - некоторые африканские лидеры сами захотели с ней сотрудничать, не желая работать с французами, подчеркнул Путин. "Россия станет силой, которая вытеснит колониализм из франкоязычной Африки. Китай использует мягкую силу на экономическом фронте, в то время как Россия вместе с Китаем естественным образом управляет развитием Африки. У Запада в этих странах была программа, не связанная с развитием. Все, что они предлагают, - это огромные кредиты и высокие процентные ставки от Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил Куаку. По словам эксперта, за последние годы страны Запада "не сделали ничего", чтобы помочь Африке, и это не правильное партнерство, а неоколониальные отношения. "Возьмем, к примеру, стадион Кубка африканских наций, построенный в Кот-д'Ивуаре, он был построен русскими - почему его не построили французы? Из-за того, что программа не связана с развитием", - сказал Куаку. Аналитик также заявил, что согласен с Путиным в том, что никакого подстрекательства в Африке со стороны России не было, а президент Франции Эммануэль Макрон должен прекратить выражать свое недовольство президентом России. "Президент Путин прав. Если Макрон проецирует свою агрессию на Россию, то он должен знать, что африканские страны ищут альтернативы. Эти страны сталкиваются с высоким уровнем безработицы, высоким уровнем бедности, коррупцией и неравенством, а их экономика слаба. Выгода есть только у элиты. Приход Китая и России показывает, что ситуация меняется", - добавил Куаку.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
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россия, африка, в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Африка, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
России есть что предложить Африке в отличие от Запада, считает эксперт

Эксперт из ЮАР: Запад не сделал ничего, чтобы помочь Африке, кроме кредитов

© Фото : Владимир СтогниенкоВид города Йоханнесбург, ЮАР
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Владимир Стогниенко
Вид города Йоханнесбург, ЮАР. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 13 мар - РИА Новости. России есть что предложить Африке в отличие от Запада, который за последние годы не сделал для помощи ничего, кроме предложения огромных кредитов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра африканско-китайских исследований Йоханнесбургского университета Коффи Куаку, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву допустил, что антироссийские заявления официального Парижа могут быть обидой на происходящее в Африке. Однако Россия никого не выдавливала с континента - некоторые африканские лидеры сами захотели с ней сотрудничать, не желая работать с французами, подчеркнул Путин.
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"Россия станет силой, которая вытеснит колониализм из франкоязычной Африки. Китай использует мягкую силу на экономическом фронте, в то время как Россия вместе с Китаем естественным образом управляет развитием Африки. У Запада в этих странах была программа, не связанная с развитием. Все, что они предлагают, - это огромные кредиты и высокие процентные ставки от Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил Куаку.
По словам эксперта, за последние годы страны Запада "не сделали ничего", чтобы помочь Африке, и это не правильное партнерство, а неоколониальные отношения.
"Возьмем, к примеру, стадион Кубка африканских наций, построенный в Кот-д'Ивуаре, он был построен русскими - почему его не построили французы? Из-за того, что программа не связана с развитием", - сказал Куаку.
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Аналитик также заявил, что согласен с Путиным в том, что никакого подстрекательства в Африке со стороны России не было, а президент Франции Эммануэль Макрон должен прекратить выражать свое недовольство президентом России.
"Президент Путин прав. Если Макрон проецирует свою агрессию на Россию, то он должен знать, что африканские страны ищут альтернативы. Эти страны сталкиваются с высоким уровнем безработицы, высоким уровнем бедности, коррупцией и неравенством, а их экономика слаба. Выгода есть только у элиты. Приход Китая и России показывает, что ситуация меняется", - добавил Куаку.
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