https://ria.ru/20240313/afrika-1932634128.html
Путин рассказал о сотрудничестве с африканскими лидерами
Путин рассказал о сотрудничестве с африканскими лидерами - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с африканскими лидерами
Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ, заявил российский президент Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:10
2024-03-13T06:10
2024-03-13T06:10
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему. Мы не лезли в Африку и не выдавливали оттуда Францию", - сказал Путин. "Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими экономоператорами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны африканских наших друзей. Но за что на нас в этой связи обижаться, непонятно", - подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что независимое государство хочет развивать отношения со своими партнерами из других стран, в том числе из РФ. "Мы их не трогали, бывших французских колонизаторов в этих странах. Ну да, я даже говорю это без иронии, потому что во многих странах, где Франция исторически была метрополией, с ними не очень хотят иметь дело. Мы здесь ни при чем. Так, наверное, удобнее на кого-то обижаться, не видя при этом своих собственных проблем", - сказал глава государства. Он предположил, что "такая острая реакция, достаточно эмоциональная со стороны французского президента, связана в том числе и с тем, что происходит в некоторых африканских государствах". "Хотя я знаю и другие страны Африки, где спокойно относятся к французскому пребыванию и говорят, что, да, нас (это – ред.) устраивает, мы готовы с ними работать, но в некоторых странах не хотят, но мы здесь ни при чем, мы никого там не подзуживаем, никого не настраиваем против Франции. Не ставим перед собой таких задач", - отметил Путин. "У нас там, если по-честному сказать, таких в общем государственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим и все. Они хотят с нами развивать отношения. Ну, ради Бога, и мы идем им навстречу. Обижаться не на что", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/afrika-1895757578.html
https://ria.ru/20230805/izgoy-1888303535.html
https://ria.ru/20240229/afrika-1930187850.html
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африка, россия, франция, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Африка, Россия, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с африканскими лидерами
Путин: африканские лидеры сами хотели работать с Россией
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему. Мы не лезли в Африку
и не выдавливали оттуда Францию", - сказал Путин.
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"Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими экономоператорами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны африканских наших друзей. Но за что на нас в этой связи обижаться, непонятно", - подчеркнул президент РФ
.
Путин отметил, что независимое государство хочет развивать отношения со своими партнерами из других стран, в том числе из РФ.
"Мы их не трогали, бывших французских колонизаторов в этих странах. Ну да, я даже говорю это без иронии, потому что во многих странах, где Франция
исторически была метрополией, с ними не очень хотят иметь дело. Мы здесь ни при чем. Так, наверное, удобнее на кого-то обижаться, не видя при этом своих собственных проблем", - сказал глава государства.
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Он предположил, что "такая острая реакция, достаточно эмоциональная со стороны французского президента, связана в том числе и с тем, что происходит в некоторых африканских государствах".
"Хотя я знаю и другие страны Африки, где спокойно относятся к французскому пребыванию и говорят, что, да, нас (это – ред.) устраивает, мы готовы с ними работать, но в некоторых странах не хотят, но мы здесь ни при чем, мы никого там не подзуживаем, никого не настраиваем против Франции. Не ставим перед собой таких задач", - отметил Путин.
"У нас там, если по-честному сказать, таких в общем государственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим и все. Они хотят с нами развивать отношения. Ну, ради Бога, и мы идем им навстречу. Обижаться не на что", - добавил он.
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