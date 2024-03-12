https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932504784.html

В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев

В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев - РИА Новости, 12.03.2024

В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Владимира Зеленского специалистом по геноциду украинского народа и призвал людей взять власть в свои... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:27

2024-03-12T14:27

2024-03-12T14:27

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Владимира Зеленского специалистом по геноциду украинского народа и призвал людей взять власть в свои руки и сбросить деспота. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах РФ сообщил, что недовольные политикой руководства страны военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти. "Зеленский осознанно специализируется исключительно на геноциде украинского населения. Времени у народа Украины осталось совсем не много, и пока в армейских и общественных кулуарах зреет против него заговор, этот криворожский маньяк ежедневно сотнями убивает доверившихся ему людей. Поэтому настало время простым людям на Украине взять власть в свои руки и сбросить деспота, который так долго рядился в обличье слуги народа", - сказал Шеремет РИА Новости.

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Кирилл Волков

владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, в мире, россия, украина