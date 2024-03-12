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В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932504784.html
В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев
В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев - РИА Новости, 12.03.2024
В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Владимира Зеленского специалистом по геноциду украинского народа и призвал людей взять власть в свои... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:27
2024-03-12T14:27
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
в мире
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Владимира Зеленского специалистом по геноциду украинского народа и призвал людей взять власть в свои руки и сбросить деспота. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах РФ сообщил, что недовольные политикой руководства страны военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти. "Зеленский осознанно специализируется исключительно на геноциде украинского населения. Времени у народа Украины осталось совсем не много, и пока в армейских и общественных кулуарах зреет против него заговор, этот криворожский маньяк ежедневно сотнями убивает доверившихся ему людей. Поэтому настало время простым людям на Украине взять власть в свои руки и сбросить деспота, который так долго рядился в обличье слуги народа", - сказал Шеремет РИА Новости.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
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владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире, Россия, Украина
В Госдуме назвали Зеленского специалистом по геноциду украинцев

Депутат Госдумы Шеремет назвал Зеленского специалистом по геноциду украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Владимира Зеленского специалистом по геноциду украинского народа и призвал людей взять власть в свои руки и сбросить деспота.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах РФ сообщил, что недовольные политикой руководства страны военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти.
"Зеленский осознанно специализируется исключительно на геноциде украинского населения. Времени у народа Украины осталось совсем не много, и пока в армейских и общественных кулуарах зреет против него заговор, этот криворожский маньяк ежедневно сотнями убивает доверившихся ему людей. Поэтому настало время простым людям на Украине взять власть в свои руки и сбросить деспота, который так долго рядился в обличье слуги народа", - сказал Шеремет РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФВ миреРоссияУкраина
 
 
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