https://ria.ru/20240312/zaymy-1932369231.html

Ефимов: город предоставил промпредприятиям рекордный объем льготных займов

Ефимов: город предоставил промпредприятиям рекордный объем льготных займов - РИА Новости, 12.03.2024

Ефимов: город предоставил промпредприятиям рекордный объем льготных займов

На протяжении прошлого года власти Москвы оказали поддержку 9 предприятиям, которые занимаются выпуском мединструментов, средств гигиены, вычислительной техники РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:07

2024-03-12T12:07

2024-03-12T12:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. На протяжении прошлого года власти Москвы оказали поддержку 9 предприятиям, которые занимаются выпуском мединструментов, средств гигиены, вычислительной техники и других изделий, что позволило компаниям модернизировать оборудование, выйти на иностранные рынки и повысить качество своей продукции, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошедшем году поддержку в виде льготных займов от города получили девять компаний на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Выделенные деньги позволят предприятиям модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность, внедрить новые высокотехнологичные решения и повысить качество продукции", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что столичный Фонд поддержки промышленности занимается выдачей льготных займов. Этой мерой поддержки могут воспользоваться все промышленники, которые занимаются выпуском как товаров первой необходимости, так и высокотехнологичной продукции для ряда отраслей.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства занимается предоставлением компаниям льготных займов на сумму до 300 млн руб. Данным Фондом предлагается 8 инструментов: на подключение объекта инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение нового оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также развитие экспорта и на прочие цели.К примеру, московскому производителю RFID-продукции Фонд предоставил заем в 200 млн руб. для закупки 19 единиц оборудования. На сегодняшний день продукцией компании пользуются свыше пятидесяти миллионов жителей России для идентификации животных и предметов, а также производства карт, брелоков и браслетов, таких как социальная карта москвича, "Москвенок" и ЕМИАС. Также компания занимается производством пластиковых корпусов с фирменным дизайном для транспортной карты "Тройка".Кроме того, еще одной столичной компании был одобрен льготный заем в размере 100 млн руб. на 5 лет на развитие экспорта. Деньги будут направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих для использования при производстве экспортной продукции. Компания занимается изготовлением косметической продукции для детей и взрослых. Благодаря полученным от Фонда денежным средствам появилась возможность увеличить объемы поставок продукции в Грузию, Белоруссию, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, а также в Монголию. Развитие экспортной деятельности способствует увеличению выручки предприятия, ее развитию, расширению и росту налоговых отчислений в столичный бюджет.Также отмечается, что одному московскому производителю медицинского оборудования был одобрен заем в 200 млн руб. для покупки сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, которая идет полностью или частично на экспорт. Компания занимается производством и обслуживанием аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательную технику. С 2020 года предприятие является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва".Власти Москвы с марта 2022 года активно предоставляют льготные инвестиционные кредиты. Благодаря финподдержке предприятия могут закупать оборудование, наращивать производственные площади и создавать места для работы. Программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой 3% годовых и суммой до 3 млрд руб. на срок до 3 лет.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что более 800 промпредприятий получили от властей Москвы разную поддержку за прошлый год.По поручению мэра столицы в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на рост инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве на сегодняшний день созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что объемы выпуска продукции производителей бумаги и бумажных изделий в 2023 году выросли на 20% в сравнении с показателями 2022 года.

https://ria.ru/20240306/efimov-1931262213.html

https://ria.ru/20240307/voshli-1931580422.html

https://ria.ru/20240309/bumaga-1931807653.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва