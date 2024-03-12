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В ФРГ восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом - РИА Новости, 12.03.2024
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00:23 12.03.2024 (обновлено: 10:59 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zavod_tesla-1932395977.html
В ФРГ восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом
В ФРГ восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом - РИА Новости, 12.03.2024
В ФРГ восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом
Энергоснабжение завода Tesla близ Берлина, обесточенного на прошлой неделе поджогом подстанции, восстановлено, заявила энергетическая компания E.dis. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T00:23
2024-03-12T10:59
tesla motors
берлин (город)
роберт хабек
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Энергоснабжение завода Tesla близ Берлина, обесточенного на прошлой неделе поджогом подстанции, восстановлено, заявила энергетическая компания E.dis."Решающее подключение удалось осуществить в центре управления сетями E.dis в 20.45 (22.45 мск), что привело к подключению к электросети E.dis как Tesla, так и логистического центра. С этого момента электроснабжение было восстановлено", - говорится в заявлении компании.Компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога.Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что ответственность за поджог подстанции взяла на себя немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан".Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели. Позднее стало известно, что завод останется без электричества до конца нынешней недели, что могло практически удвоить ущерб.Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего.Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
https://ria.ru/20240102/tesla-1919438062.html
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tesla motors, берлин (город), роберт хабек, германия, в мире
Tesla motors, Берлин (город), Роберт Хабек, Германия, В мире
В ФРГ восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом

Под Берлином восстановили энергоснабжение завода Tesla, обесточенного поджогом

© AFP 2024 / Odd Andersen Завод электромобилей Tesla в Германии
Завод электромобилей Tesla в Германии - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AFP 2024 / Odd Andersen
Завод электромобилей Tesla в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Энергоснабжение завода Tesla близ Берлина, обесточенного на прошлой неделе поджогом подстанции, восстановлено, заявила энергетическая компания E.dis.
«
"Решающее подключение удалось осуществить в центре управления сетями E.dis в 20.45 (22.45 мск), что привело к подключению к электросети E.dis как Tesla, так и логистического центра. С этого момента электроснабжение было восстановлено", - говорится в заявлении компании.
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Компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога.
Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что ответственность за поджог подстанции взяла на себя немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан".
Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели. Позднее стало известно, что завод останется без электричества до конца нынешней недели, что могло практически удвоить ущерб.
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Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
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