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Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года - РИА Новости, 12.03.2024
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10:00 12.03.2024 (обновлено: 10:02 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zarplaty_vracham-1932424092.html
Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года
Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года - РИА Новости, 12.03.2024
Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года
Зарплаты российских медиков вырастут весной 2024 года. С апреля врачи и средний медперсонал небольших населенных пунктов начнут получать ежемесячную доплату... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:00
2024-03-12T10:02
инфографика
общество
здравоохранение
россия
регионы
медперсонал
врачи
зарплата
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Зарплаты российских медиков вырастут весной 2024 года. С апреля врачи и средний медперсонал небольших населенных пунктов начнут получать ежемесячную доплату. Для докторов она составит от 29 до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — от 13 до 30 тысяч. Кроме того, власти регионов должны довести долю оклада в структуре зарплат всех медиков страны до 50 процентов. Подробнее о нововведениях — в инфографике Ria.ru.
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общество, здравоохранение, россия, регионы, медперсонал, врачи, зарплата, работа, инфографика, медицина
Инфографика, Общество, Здравоохранение, Россия, Регионы, Медперсонал, Врачи, Зарплата, Работа, Медицина
Инфографика

Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года

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Зарплаты российских медиков вырастут весной 2024 года. С апреля врачи и средний медперсонал небольших населенных пунктов начнут получать ежемесячную доплату. Для докторов она составит от 29 до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — от 13 до 30 тысяч. Кроме того, власти регионов должны довести долю оклада в структуре зарплат всех медиков страны до 50 процентов. Подробнее о нововведениях — в инфографике Ria.ru.
Повышение зарплат российских медиков весной 2024 годаПовышение зарплат российских медиков весной 2024 года
 
ИнфографикаОбществоЗдравоохранениеРоссияРегионыМедперсоналВрачиЗарплатаРаботаМедицина
 
 
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