https://ria.ru/20240312/zarplaty_vracham-1932424092.html

Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года

Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года - РИА Новости, 12.03.2024

Повышение зарплат российских медиков весной 2024 года

Зарплаты российских медиков вырастут весной 2024 года. С апреля врачи и средний медперсонал небольших населенных пунктов начнут получать ежемесячную доплату... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:00

2024-03-12T10:00

2024-03-12T10:02

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здравоохранение

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медперсонал

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зарплата

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Зарплаты российских медиков вырастут весной 2024 года. С апреля врачи и средний медперсонал небольших населенных пунктов начнут получать ежемесячную доплату. Для докторов она составит от 29 до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — от 13 до 30 тысяч. Кроме того, власти регионов должны довести долю оклада в структуре зарплат всех медиков страны до 50 процентов. Подробнее о нововведениях — в инфографике Ria.ru.

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общество, здравоохранение, россия, регионы, медперсонал, врачи, зарплата, работа, инфографика, медицина