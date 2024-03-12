https://ria.ru/20240312/zakonoproekty-1932549162.html
ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС
ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС - РИА Новости, 12.03.2024
ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС
Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании два законопроекта о механизме освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:09
2024-03-12T17:09
2024-03-12T17:09
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании два законопроекта о механизме освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Законопроект разработан главой комитета ГД по госстроительству Павлом Крашенинниковым, главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, а также председателем комитета по госстроительству Совфеда Андреем Клишасом. Законопроектом предлагаются внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Предусматривается закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции, сообщили при внесении законопроекта его авторы. Действующий сегодня закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии, при этом он нес временный характер. Еще одним законопроектом, в случае его принятия, действующий закон признается утратившим силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, сообщил ранее Крашенинников. Правовой механизм законопроекта распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства) и осужденных за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор, в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок, отметили авторы инициативы. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, если же после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отмечают авторы проекта. Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе, сообщили авторы.
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928571826.html
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россия, павел крашенинников, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
ГД одобрила проекты об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС
ГД одобрила два проекта об освобождении от наказания по УК при контракте с ВС
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании два законопроекта
о механизме освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ.
Законопроект разработан главой комитета ГД по госстроительству Павлом Крашенинниковым
, главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, а также председателем комитета по госстроительству Совфеда Андреем Клишасом
.
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Законопроектом предлагаются внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Предусматривается закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции, сообщили при внесении законопроекта его авторы.
Действующий сегодня закон с аналогичными нормами был принят в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии, при этом он нес временный характер. Еще одним законопроектом, в случае его принятия, действующий закон признается утратившим силу.
Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, сообщил ранее Крашенинников.
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Правовой механизм законопроекта распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства) и осужденных за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор, в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок, отметили авторы инициативы. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, если же после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отмечают авторы проекта.
Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе, сообщили авторы.
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