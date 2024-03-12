https://ria.ru/20240312/vystavka-1932546978.html

Гости выставки "Россия" смогут посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"

Гости выставки "Россия" смогут посмотреть фильм "Позывной "Пассажир" - РИА Новости, 12.03.2024

Гости выставки "Россия" смогут посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"

Посетители международной выставки-форума "Россия" смогут бесплатно посмотреть фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" 16 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:00

2024-03-12T17:00

2024-03-12T17:00

выставка-форум "россия"

донбасс

александр проханов

антон шагин

александр михайлов (генерал-майор)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посетители международной выставки-форума "Россия" смогут бесплатно посмотреть фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" 16 марта, сообщает пресс-служба выставки. Премьера фильма состоялась 10 марта также на выставке "Россия". На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта. "В павильоне "Наша культура" Международной выставки-форума "Россия" 16 марта в рамках программы "Новинки проката" в кинозале "Большое кино" посетители смогут бесплатно посмотреть новый фильм Ильи Казанкова "Позывной "Пассажир". Для просмотра нужна регистрация", - говорится в сообщении. В основе сюжета – роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

донбасс

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донбасс, александр проханов, антон шагин, александр михайлов (генерал-майор), выставка-форум "россия"