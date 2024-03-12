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В Калининградской области завершилось досрочное голосование на судах
В Калининградской области завершилось досрочное голосование на судах - РИА Новости, 12.03.2024
В Калининградской области завершилось досрочное голосование на судах
Завершено досрочное голосование в рамках выборов президента России на тринадцати судах в Калининградской области, на момент голосования все они находились в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:48
2024-03-12T16:48
2024-03-12T16:49
выборы президента россии — 2024
политика
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КАЛИНИНГРАД, 12 мар — РИА Новости. Завершено досрочное голосование в рамках выборов президента России на тринадцати судах в Калининградской области, на момент голосования все они находились в море, заявили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии. "Сегодня закрыли два последних участка... 13 судов, 645 человек проголосовали. На момент голосования они все находились в море. Сейчас больше никого в море нет", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства отметил, что избирательные комиссии создаются на судах из членов экипажа. Им передаются макеты бюллетеней, капитан определяет время и место голосования, которое максимально соответствует требованиям проведения выборов. "Все это подсчитывается, составляется протокол участковой комиссией, этот протокол передается по электронным каналам связи судовладельцу. Судовладелец принимает эту информацию, фиксирует, заверяет своей подписью и печатью и отдает в территориальную комиссию. Когда общее голосование заканчивается, эти цифры вписываются в итоговую таблицу. Оригиналы доставляются, когда судно приходит в порт", - сказали в пресс-службе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, калининградская область, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Калининградская область, Россия, Выборы президента РФ
В Калининградской области завершилось досрочное голосование на судах
В Калининградской области на 13 судах досрочно проголосовали 645 человек
КАЛИНИНГРАД, 12 мар — РИА Новости. Завершено досрочное голосование в рамках выборов президента России на тринадцати судах в Калининградской области, на момент голосования все они находились в море, заявили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"Сегодня закрыли два последних участка... 13 судов, 645 человек проголосовали. На момент голосования они все находились в море. Сейчас больше никого в море нет", - сообщили в пресс-службе.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Собеседник агентства отметил, что избирательные комиссии создаются на судах из членов экипажа. Им передаются макеты бюллетеней, капитан определяет время и место голосования, которое максимально соответствует требованиям проведения выборов.
"Все это подсчитывается, составляется протокол участковой комиссией, этот протокол передается по электронным каналам связи судовладельцу. Судовладелец принимает эту информацию, фиксирует, заверяет своей подписью и печатью и отдает в территориальную комиссию. Когда общее голосование заканчивается, эти цифры вписываются в итоговую таблицу. Оригиналы доставляются, когда судно приходит в порт", - сказали в пресс-службе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.