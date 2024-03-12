https://ria.ru/20240312/vybory-1932475519.html

Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле

Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.03.2024

Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле

Все граждане РФ за рубежом имеют право голосовать на выборах президента, каждый голос важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:30

2024-03-12T12:30

2024-03-12T12:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

выборы президента рф

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Все граждане РФ за рубежом имеют право голосовать на выборах президента, каждый голос важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен", - ответил Песков на вопрос журналистов, насколько важны для Кремля голоса избирателей, находящихся за рубежом. Также Песков переадресовал вопрос о численности голосующих за рубежом в Центральную избирательную комиссию. "Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать. Все-таки сейчас больше их тема", - добавил Песков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, выборы президента рф