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Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле
Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.03.2024
Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле
Все граждане РФ за рубежом имеют право голосовать на выборах президента, каждый голос важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:30
2024-03-12T12:30
2024-03-12T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Все граждане РФ за рубежом имеют право голосовать на выборах президента, каждый голос важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен", - ответил Песков на вопрос журналистов, насколько важны для Кремля голоса избирателей, находящихся за рубежом. Также Песков переадресовал вопрос о численности голосующих за рубежом в Центральную избирательную комиссию. "Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать. Все-таки сейчас больше их тема", - добавил Песков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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политика, россия, дмитрий песков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Выборы президента РФ
Все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, заявили в Кремле
Песков: все россияне за рубежом могут голосовать на выборах, важен каждый голос
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Все граждане РФ за рубежом имеют право голосовать на выборах президента, каждый голос важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен", - ответил Песков на вопрос журналистов, насколько важны для Кремля голоса избирателей, находящихся за рубежом.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Также Песков переадресовал вопрос о численности голосующих за рубежом в Центральную избирательную комиссию.
"Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать. Все-таки сейчас больше их тема", - добавил Песков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.