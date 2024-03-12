https://ria.ru/20240312/vybory-1932448084.html

Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента

Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента - РИА Новости, 12.03.2024

Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента

Жителям недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, которые хотят принять участие в голосовании на выборах президента России, предоставят такую возможность, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:12

2024-03-12T11:12

2024-03-12T11:13

выборы президента россии — 2024

политика

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Жителям недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, которые хотят принять участие в голосовании на выборах президента России, предоставят такую возможность, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена. Вопрос проработан с ЦИК", - сказал глава региона. Пушилин также заявил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий. "Паспорта выдаются. Постараемся организовать дополнительно выезды непосредственно миграционной службы, чтобы люди могли как можно быстрее получить паспорта. Это востребовано для людей, как и другие документы. Для людей востребовано оформление социальных пособий, пенсий", — подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины