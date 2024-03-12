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Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:12 12.03.2024 (обновлено: 11:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vybory-1932448084.html
Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента
Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента - РИА Новости, 12.03.2024
Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента
Жителям недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, которые хотят принять участие в голосовании на выборах президента России, предоставят такую возможность, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:12
2024-03-12T11:13
выборы президента россии — 2024
политика
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Жителям недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, которые хотят принять участие в голосовании на выборах президента России, предоставят такую возможность, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена. Вопрос проработан с ЦИК", - сказал глава региона. Пушилин также заявил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий. "Паспорта выдаются. Постараемся организовать дополнительно выезды непосредственно миграционной службы, чтобы люди могли как можно быстрее получить паспорта. Это востребовано для людей, как и другие документы. Для людей востребовано оформление социальных пособий, пенсий", — подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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политика, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Политика, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о голосовании жителей Авдеевки на выборах президента

Пушилин: все желающие в Авдеевке смогут проголосовать на выборах президента РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Авдеевке
Российский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Жителям недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, которые хотят принять участие в голосовании на выборах президента России, предоставят такую возможность, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена. Вопрос проработан с ЦИК", - сказал глава региона.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Пушилин также заявил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий.
«
"Паспорта выдаются. Постараемся организовать дополнительно выезды непосредственно миграционной службы, чтобы люди могли как можно быстрее получить паспорта. Это востребовано для людей, как и другие документы. Для людей востребовано оформление социальных пособий, пенсий", — подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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