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Запад усилил давление на Россию в преддверии выборов, заявил Мадуро
Запад усилил давление на Россию в преддверии выборов, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.03.2024
Запад усилил давление на Россию в преддверии выборов, заявил Мадуро
Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:02
2024-03-12T04:02
2024-03-12T04:02
выборы президента россии — 2024
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МЕХИКО, 12 мар - РИА Новости. Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам и являются частью психологической войны, однако они не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро "Всем тем в Европе, кто собирается отправлять свои войска, хочу сказать во-первых, что народы Европы не позволят отправить ни одного солдата на войну на Украине против России... И второе - вы можете провести языковую эскалацию в рамках психологической войны, но никогда не остановите того, что произойдет в России в пятницу, субботу и воскресенье - оглушительную победу президента Владимира Путина на президентских выборах при поддержке российского народа для продолжения строительства великой России", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". По словам политика, активизировавшиеся разговоры о поставках Украине ракет Taurus из Германии, а также об участии в конфликте с РФ военнослужащих НАТО, о котором говорили во Франции, связаны именно с предстоящими в конце текущей недели выборами в России. "В Европе, США, на Украине верят, что психологическая война с угрозами эскалации украинского конфликта со стороны Европы запугает российский народ, это чтобы они не голосовали за Путина", - сказал президент Венесуэлы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Николас Мадуро, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Совет Федерации РФ
Запад усилил давление на Россию в преддверии выборов, заявил Мадуро
Мадуро: Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать