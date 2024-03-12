https://ria.ru/20240312/vsu-1932580488.html

На Украине будут замораживать репродуктивные клетки военных

На Украине будут замораживать репродуктивные клетки военных - РИА Новости, 12.03.2024

На Украине будут замораживать репродуктивные клетки военных

Владимир Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток украинских военных, который предусматривает, что в случае гибели военнослужащего замороженный РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:13

2024-03-12T19:13

2024-03-12T19:13

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток украинских военных, который предусматривает, что в случае гибели военнослужащего замороженный материал будет хранится бесплатно на протяжении трех лет, сообщается на сайте Верховной рады Украины. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа" вернулся в Верховную раду с подписью Владимира Зеленского, говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте украинского парламента. Согласно документу, теперь в случае гибели или признания умершим лица его репродуктивные материалы будут храниться безвозмездно в течение трех лет с момента гибели. По истечении указанного срока репродуктивный материал можно будет сохранить за счет другого лица, ранее определенного в документации. Также отмечается, что в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким способом ребенка. Как заявлял в марте прошлого года председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, властям еще предстоит определить источники финансирования государственной программы по хранению биологического материала и создание "государственного криобанка" или определение условий, на которых можно будет привлечь частные криобанки.

https://ria.ru/20240311/poteri-1932260796.html

https://ria.ru/20240226/poteri-1929463987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины