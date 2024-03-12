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Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 12.03.2024 (обновлено: 17:40 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vsu-1932556069.html
Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме
Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2024
Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме
Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:37
2024-03-12T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
виктор водолацкий
госдума рф
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Продвижение вперед пошло, каждый населенный пункт укрофашисты сделали такими небольшими укрепрайонами. После Авдеевки только слабее, но в любом случае обеспечены были на долгое время пребывания", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что ВС РФ, чтобы не терять личный состав, сначала уничтожают артиллерийским огнем все, что мешает продвижению штурмовых отрядов, а затем уже штурмовые отряды берут населенные пункты и укрепрайоны. Согласно сводке Минобороны России на вторник, на авдеевском направлении группировка войск "Центр" за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Авдеевка - северный пригород Донецка. Российские силы освободили ее 17 февраля. До этого украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
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безопасность, авдеевка, россия, виктор водолацкий, госдума рф, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме

Водолацкий: ВС России продвигаются вперед, укрепрайоны ВСУ становятся слабее

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Продвижение вперед пошло, каждый населенный пункт укрофашисты сделали такими небольшими укрепрайонами. После Авдеевки только слабее, но в любом случае обеспечены были на долгое время пребывания", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что ВС РФ, чтобы не терять личный состав, сначала уничтожают артиллерийским огнем все, что мешает продвижению штурмовых отрядов, а затем уже штурмовые отряды берут населенные пункты и укрепрайоны.
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Согласно сводке Минобороны России на вторник, на авдеевском направлении группировка войск "Центр" за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
Авдеевка - северный пригород Донецка. Российские силы освободили ее 17 февраля. До этого украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияВиктор ВодолацкийГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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