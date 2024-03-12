https://ria.ru/20240312/vsu-1932556069.html

Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме

Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2024

Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме

Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:37

2024-03-12T17:37

2024-03-12T17:40

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

виктор водолацкий

госдума рф

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Продвижение вперед пошло, каждый населенный пункт укрофашисты сделали такими небольшими укрепрайонами. После Авдеевки только слабее, но в любом случае обеспечены были на долгое время пребывания", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что ВС РФ, чтобы не терять личный состав, сначала уничтожают артиллерийским огнем все, что мешает продвижению штурмовых отрядов, а затем уже штурмовые отряды берут населенные пункты и укрепрайоны. Согласно сводке Минобороны России на вторник, на авдеевском направлении группировка войск "Центр" за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Авдеевка - северный пригород Донецка. Российские силы освободили ее 17 февраля. До этого украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, виктор водолацкий, госдума рф, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина