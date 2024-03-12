Опорные пункты ВСУ слабеют после утраты Авдеевки, сообщили в Госдуме
Водолацкий: ВС России продвигаются вперед, укрепрайоны ВСУ становятся слабее
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские укрепленные районы после Авдеевки становятся только слабее, российские войска продвигаются вперед, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Продвижение вперед пошло, каждый населенный пункт укрофашисты сделали такими небольшими укрепрайонами. После Авдеевки только слабее, но в любом случае обеспечены были на долгое время пребывания", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что ВС РФ, чтобы не терять личный состав, сначала уничтожают артиллерийским огнем все, что мешает продвижению штурмовых отрядов, а затем уже штурмовые отряды берут населенные пункты и укрепрайоны.
Согласно сводке Минобороны России на вторник, на авдеевском направлении группировка войск "Центр" за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
Авдеевка - северный пригород Донецка. Российские силы освободили ее 17 февраля. До этого украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города.