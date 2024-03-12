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Румыния не будет отправлять военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/voennye-1932552112.html
Румыния не будет отправлять военных на Украину
Румыния не будет отправлять военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
Румыния не будет отправлять военных на Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что Бухарест продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять в эту страну своих военных. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:21
2024-03-12T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что Бухарест продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять в эту страну своих военных. "Румыния не будет посылать бойцов на Украину. Мы поддерживаем Украину во многих отношениях и будем продолжать. Румыния поддерживает Украину и украинцев, и мы будем продолжать нашу поддержку до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил Йоханнис на брифинге. Также он отметил, что НАТО не может поставлять Украине истребители или другое вооружение, поскольку Киев не является союзником альянса. Подобные соглашения с Украиной возможны лишь на двусторонней основе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, украина, румыния, клаус йоханнис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Клаус Йоханнис
Румыния не будет отправлять военных на Украину

Президент Йоханнис заявил, что Румыния не будет отправлять войска на Украину

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что Бухарест продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять в эту страну своих военных.
"Румыния не будет посылать бойцов на Украину. Мы поддерживаем Украину во многих отношениях и будем продолжать. Румыния поддерживает Украину и украинцев, и мы будем продолжать нашу поддержку до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил Йоханнис на брифинге.
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Также он отметил, что НАТО не может поставлять Украине истребители или другое вооружение, поскольку Киев не является союзником альянса. Подобные соглашения с Украиной возможны лишь на двусторонней основе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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