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Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады - РИА Новости, 12.03.2024
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02:04 12.03.2024
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Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады - РИА Новости, 12.03.2024
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:04
2024-03-12T02:04
экономика
россия
налоги
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.&quot;Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу&quot;, - говорится в документе.В настоящее время, согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.
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экономика, россия, налоги
Экономика, Россия, Налоги
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады

Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.
«

"Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу", - говорится в документе.

В настоящее время, согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.
Работа налоговой инспекции в Москве. Как заполнить декларацию НДФЛ-3. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
6 марта, 16:49
 
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