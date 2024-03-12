https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html

Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады

Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады - РИА Новости, 12.03.2024

Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:04

2024-03-12T02:04

2024-03-12T02:04

экономика

россия

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках."Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу", - говорится в документе.В настоящее время, согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.

https://ria.ru/20240306/nalog-1761452934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, налоги