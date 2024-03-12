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Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады - РИА Новости, 12.03.2024
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:04
2024-03-12T02:04
2024-03-12T02:04
экономика
россия
налоги
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках."Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу", - говорится в документе.В настоящее время, согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.
https://ria.ru/20240306/nalog-1761452934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, налоги
Экономика, Россия, Налоги
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.
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"Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу", - говорится в документе.
В настоящее время, согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.
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