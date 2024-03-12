https://ria.ru/20240312/vengriya-1932552469.html

МИД Венгрии вызвал посла США из-за заявлений Байдена об Орбане

МИД Венгрии вызвал посла США из-за заявлений Байдена об Орбане - РИА Новости, 12.03.2024

МИД Венгрии вызвал посла США из-за заявлений Байдена об Орбане

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызвал в министерство посла США Дэвида Прессмана из-за высказываний... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:21

2024-03-12T17:21

2024-03-12T17:39

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызвал в министерство посла США Дэвида Прессмана из-за высказываний американского президента Джо Байдена в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые чрезвычайно осложняют двусторонние отношения.Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры". Орбан в ответ заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента Байдена."Мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент США. После того, как прозвучала эта ложь в адрес венгерского премьер-министра, мы вызвали в министерство посла США, который был здесь сегодня", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.Министр сообщил, что посла США принял его заместитель, дипломата попросили предоставить точные сведения о том, когда и где венгерский премьер-министр произнес слова, которые ему приписывает американский президент. "Очевидно, такое высказывание не прозвучало, поэтому мы не могли получить никакого разумного ответа", - отметил Сийярто."Заявление посла, что это официальная позиция Америки, что мы здесь в Венгрии строим диктатуру, в чрезвычайной степени осложняет двусторонние отношения. Оно оскорбляет не правительство и не премьер-министра, а страну", - добавил он.

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, венгрия, джо байден, петер сийярто, виктор орбан