https://ria.ru/20240312/utechka-1932615147.html

Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров - РИА Новости, 12.03.2024

Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров

Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) заявила во вторник, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:17

2024-03-12T23:17

2024-03-12T23:17

в мире

украина

германия

россия

маргарита симоньян

дмитрий песков

мария захарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) заявила во вторник, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора. "Я считаю, что скандал, собственно, не в том, что этот скандал был перехвачен ... а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей", - сказала Вагенкнехт на пресс-конференции. По ее словам, обсуждение того, как можно использовать ракеты Taurus таким образом, чтобы причастность Германии не была очевидной, говорит о том, что офицеры ВВС прекрасно понимают, что поражение российских целей немецкими ракетами может втянуть Германию в войну. При этом Вагенкнехт подчеркнула, что из самого же разговора следует, что офицеры ВВС исходят из того, что применение ракет Taurus не изменит хода вооруженного конфликта на Украине. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-12T23:17 true PT16M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост