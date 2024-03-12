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Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров - РИА Новости, 12.03.2024
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23:17 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/utechka-1932615147.html
Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров
Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров - РИА Новости, 12.03.2024
Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров
Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) заявила во вторник, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:17
2024-03-12T23:17
в мире
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германия
россия
маргарита симоньян
дмитрий песков
мария захарова
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) заявила во вторник, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора. "Я считаю, что скандал, собственно, не в том, что этот скандал был перехвачен ... а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей", - сказала Вагенкнехт на пресс-конференции. По ее словам, обсуждение того, как можно использовать ракеты Taurus таким образом, чтобы причастность Германии не была очевидной, говорит о том, что офицеры ВВС прекрасно понимают, что поражение российских целей немецкими ракетами может втянуть Германию в войну. При этом Вагенкнехт подчеркнула, что из самого же разговора следует, что офицеры ВВС исходят из того, что применение ракет Taurus не изменит хода вооруженного конфликта на Украине. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Германия, Россия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Вагенкнехт прокомментировала утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт: скандал не в утечке разговора офицеров ФРГ, а в его содержании

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) заявила во вторник, что скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора.
"Я считаю, что скандал, собственно, не в том, что этот скандал был перехвачен ... а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей", - сказала Вагенкнехт на пресс-конференции.
По ее словам, обсуждение того, как можно использовать ракеты Taurus таким образом, чтобы причастность Германии не была очевидной, говорит о том, что офицеры ВВС прекрасно понимают, что поражение российских целей немецкими ракетами может втянуть Германию в войну.
При этом Вагенкнехт подчеркнула, что из самого же разговора следует, что офицеры ВВС исходят из того, что применение ракет Taurus не изменит хода вооруженного конфликта на Украине.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Участники акции против поставок оружия Украине на одной из улиц в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией
8 марта, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияРоссияМаргарита СимоньянДмитрий ПесковМария ЗахароваРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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