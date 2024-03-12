https://ria.ru/20240312/utechka-1932397422.html

СМИ: к беседе об ударах по России неправильно подключились оба офицера ФРГ

СМИ: к беседе об ударах по России неправильно подключились оба офицера ФРГ - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: к беседе об ударах по России неправильно подключились оба офицера ФРГ

Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T00:58

2024-03-12T00:58

2024-03-12T05:22

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борис писториус

маргарита симоньян

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было, сообщил телеканал NTV.Ранее газета Bild сообщала, что утечка разговора произошла по вине начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, который использовал незащищенное подключение."Второй участник перехваченного разговора четырех офицеров Бундесвера о крылатых ракетах Taurus также осуществил неверное подключение. Это подтвердил федеральный министр обороны Борис Писториус после специального заседания комитета по обороне Бундестага. По его словам, речь идет об инспекторе ВВС Инго Герхартце. Однако по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора", — пишет телеканал.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

https://ria.ru/20240308/most-1931871131.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-12T00:58 true PT16M45S

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