https://ria.ru/20240312/ukraintsy-1932560362.html

СМИ: украинцы переписывают авто на жен из-за законопроекта о мобилизации

СМИ: украинцы переписывают авто на жен из-за законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: украинцы переписывают авто на жен из-за законопроекта о мобилизации

Мужчины на Украине в два раза чаще стали переписывать автомобили на жен, опасаясь санкций за уклонение от призыва, отмечает местное издание "Страна". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:46

2024-03-12T17:46

2024-03-12T17:46

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины на Украине в два раза чаще стали переписывать автомобили на жен, опасаясь санкций за уклонение от призыва, отмечает местное издание "Страна". В материале издания упоминается статистика МВД Украины. Согласно приведенным данным, в январе и феврале 2024 года было заключено 1001 и 1274 договора дарения, по сравнению с пиковым для 2023 года значением в 470 договоров, пришедшимся на декабрь. "На Украине за последний год в 2,3 раза вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения... не исключено, что мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен из-за содержащегося в законопроекте об ужесточении мобилизации предложении ограничивать права уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной рады исключил из законопроекта о мобилизации предложения о блокировке счетов, ограничении выезда за границу и лишении права управления автомобилем для военнообязанных. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины