Рейтинг@Mail.ru
Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 12.03.2024 (обновлено: 23:39 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932615498.html
Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину
Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправку войск стран Запада на Украину нельзя полностью исключить, потому что лидеры Европы часто меняют позиции. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:27
2024-03-12T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
европа
петер сийярто
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправку войск стран Запада на Украину нельзя полностью исключить, потому что лидеры Европы часто меняют позиции.Сийярто прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину. По его словам, это серьезно нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс с начала конфликта подчеркивает, что не является его стороной."В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", - приводит слова Сийярто агентство MTI.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически "косвенная" война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
украина
венгрия
европа
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, эммануэль макрон, нато, россия, франция, олаф шольц, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Эммануэль Макрон, НАТО, Россия, Франция, Олаф Шольц, Евросоюз
Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину

Сийярто: нельзя полностью исключать отправку войск Запада на Украину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправку войск стран Запада на Украину нельзя полностью исключить, потому что лидеры Европы часто меняют позиции.
Сийярто прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину. По его словам, это серьезно нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс с начала конфликта подчеркивает, что не является его стороной.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
Вчера, 08:00
"В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически "косвенная" война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Австрийские миротворческие силы НАТО EUFOR - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
9 марта, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЕвропаПетер СийяртоЭммануэль МакронНАТОРоссияФранцияОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала