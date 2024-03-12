https://ria.ru/20240312/ukraina-1932615498.html

Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину

Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину - РИА Новости, 12.03.2024

Сийярто не исключил отправку западных войск на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправку войск стран Запада на Украину нельзя полностью исключить, потому что лидеры Европы часто меняют позиции. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:27

2024-03-12T23:27

2024-03-12T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

европа

петер сийярто

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправку войск стран Запада на Украину нельзя полностью исключить, потому что лидеры Европы часто меняют позиции.Сийярто прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину. По его словам, это серьезно нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс с начала конфликта подчеркивает, что не является его стороной."В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", - приводит слова Сийярто агентство MTI.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически "косвенная" война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

украина

венгрия

европа

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, эммануэль макрон, нато, россия, франция, олаф шольц, евросоюз