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Украина без помощи США уже через год пойдет на переговоры, заявил глава ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932577794.html
Украина без помощи США уже через год пойдет на переговоры, заявил глава ЦРУ
Украина без помощи США уже через год пойдет на переговоры, заявил глава ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2024
Украина без помощи США уже через год пойдет на переговоры, заявил глава ЦРУ
Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год, считает директор РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:00
2024-03-12T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год, считает директор ЦРУ Роберт Бернс. "Он (президент России Владимир Путин - ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента", - сообщил он на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году. Кроме того, как отметил глава ЦРУ, последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уильям Бернс
Украина без помощи США уже через год пойдет на переговоры, заявил глава ЦРУ

Бернс: Украина без помощи США уже через год примет условия России на переговорах

© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesДиректор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год, считает директор ЦРУ Роберт Бернс.
"Он (президент России Владимир Путин - ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента", - сообщил он на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.
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Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
Вчера, 08:00
По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году. Кроме того, как отметил глава ЦРУ, последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям Бернс
 
 
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