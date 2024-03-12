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"Триста тысяч". В Чехии сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 12.03.2024 (обновлено: 18:29 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932569802.html
"Триста тысяч". В Чехии сделали шокирующее заявление об Украине
"Триста тысяч". В Чехии сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 12.03.2024
"Триста тысяч". В Чехии сделали шокирующее заявление об Украине
Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже при учете территориальных потерь Киева, заявила председатель партии "Триколор" Зузана... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:28
2024-03-12T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
киев
петр павел
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже при учете территориальных потерь Киева, заявила председатель партии "Триколор" Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy."Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий", — отметила она.Политик добавила, что движение "Триколор" категорически против даже теоретической возможности отправить чешских или натовских солдат воевать на стороне ВСУ. Она полагает, что такой сценарий мог бы привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне."Рассуждения об отправке наших солдат на Украину, которыми увлекся наш президент Петр Павел, мы считаем просто безумными", — пояснила Майерова.По ее словам, Прага отправляет Киеву в долг миллиарды из карманов своих граждан. При этом даже обещанные 300 тысяч артиллерийских снарядов ситуацию не переломят, а только приведут к новым тысячам погибшим, резюмировала политик.На прошлой неделе по окончании переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном чешский президент заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране. В качестве примера Павел привел обучение украинских военнослужащих, которое могло бы проходить как на территории других государств, так и непосредственно на территории бывшей советской республики.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932528661.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html
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в мире, украина, чехия, киев, петр павел, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Триста тысяч". В Чехии сделали шокирующее заявление об Украине

Политик Майерова: большинство чехов хотят прекращения конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже при учете территориальных потерь Киева, заявила председатель партии "Триколор" Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy.
"Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий", — отметила она.
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Политик добавила, что движение "Триколор" категорически против даже теоретической возможности отправить чешских или натовских солдат воевать на стороне ВСУ. Она полагает, что такой сценарий мог бы привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.
"Рассуждения об отправке наших солдат на Украину, которыми увлекся наш президент Петр Павел, мы считаем просто безумными", — пояснила Майерова.
По ее словам, Прага отправляет Киеву в долг миллиарды из карманов своих граждан. При этом даже обещанные 300 тысяч артиллерийских снарядов ситуацию не переломят, а только приведут к новым тысячам погибшим, резюмировала политик.
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На прошлой неделе по окончании переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном чешский президент заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране. В качестве примера Павел привел обучение украинских военнослужащих, которое могло бы проходить как на территории других государств, так и непосредственно на территории бывшей советской республики.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияКиевПетр ПавелЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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