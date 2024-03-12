https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

Украина снова победила Россию в интернете

Украина снова победила Россию в интернете - РИА Новости, 12.03.2024

Украина снова победила Россию в интернете

В ночь на 12 марта, пока мы спокойно спали, Украина опять нас победила. "А мужики-то и не знали", как говорится. По Сети разлетались фото и видео с... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:55

2024-03-12T18:55

2024-03-12T19:07

аналитика

россия

украина

министерство обороны сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

илья пономарев

евросоюз

марк милли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932569119_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_3d6c4170a6199a42b53c1de25bdc33fa.jpg

В ночь на 12 марта, пока мы спокойно спали, Украина опять нас победила. "А мужики-то и не знали", как говорится. По Сети разлетались фото и видео с прокси-казаками, штурмующими нашу госграницу где-то якобы на Белгородчине. Какой-то альтернативно одаренный кадр из ЦИПСО умудрился выложить фото танка с флагом ЕС.Вылезли откуда-то террористические организации "Сибирский батальон" и "Легион "Свобода России"* и заявили, что прямо вот сейчас они вторгаются на территорию России. Террорист и экстремист Илья Пономарев** сказал, что целый населенный пункт на Белгородчине захвачен диверсантами. Началось празднование "перемоги". Однако уже наутро выяснилось, что все не так однозначно.Подразделения живой силы противника и их бронированная техника действительно стягивались к нашей границе еще несколько дней назад. Проблема в том, что за ними внимательно следили с нашей стороны. Едва замечалось скопление живой силы и техники, как по ним начинала работать наша артиллерия и авиация, мгновенно, как выражаются профессионалы, "разматывая" врага. Ровно это произошло и в ночь на 12 марта.Никто даже близко не дошел до нашей границы. Денацифицированные вэсэушники и сгоревшая техника валяются на территории бывшей УССР. Итоги этого, так сказать, "вторжения" подвело Министерство обороны: "На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — три танка и БТП, в районе Сподарюшино — еще два танка".Отвечающая за охрану госграницы ФСБ отметила, что "с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку CAESAR, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт".В общем, попытка вторжения обернулась очередным массовым суицидом. Иронично, что украинские военные тут попытались выполнить указивку Пентагона, давно требующего от них больших сражений. Ну, собственно, и вот. В условиях современной войны любое скапливание солдат и техники будет замечено разведкой противника и "размотано" задолго до наступления. Украинцы зачем-то решили продемонстрировать эту истину Марку Милли на живом, так сказать, примере. Возможно, он проникнется.Парадоксальным образом на Украине эти грустные вести с полей не отозвались никак. Там продолжают праздновать "перемогу", а заодно разгонять по интернету все новые и новые фейки. Главное ведь у них — "давать картинку". И ребята дают: сотни на коленке сработанных сайтов несут в массы на русском языке все новые факты о "вторжении". Все по классике: украинцы вечно куда-то вторгаются, москали в панике бегут, у них кончаются ракеты, а потом они отступают куда-то за Урал, где едят ежей и пьют боярышник.И BBC, и Deutsche Welle***, и The Guardian тоже тему отработали. Выражаются более обтекаемо — "попытка прорыва", "попытка атаки", — но тоже свой вклад в информационную копилочку вносят. Так создается картина того, что 12 марта ВС России потерпели масштабное поражение, хотя на деле все было ровно наоборот. Границу никто не пересек, неудачливые террористы были уничтожены.Однако следует приготовиться к тому, что сейчас любое шевеление ВСУ, любой инцидент на территории России будут раздувать до масштабов вселенской катастрофы: русские проиграли, русские бегут — спасайся кто может, мы победили!Для чего это делается? Разумеется, под выборы. К выходным вал информационных терактов будет только нарастать. Западный истеблишмент предельно бесит свободное голосование в России. Оно напоминает всему миру, что Запад воюет сегодня отнюдь не с Путиным — он воюет с десятками миллионов россиян, потомками людей, выигравших Вторую мировую войну. И сейчас они хотят высказать свою волю к победе.Что делать, если манипулировать властью в России невозможно? Только воевать против нее. Поэтому мобилизуются прокси-казаки, планируются атаки дронов, кибератаки и новые теракты на территории России. Создать панику, запугать людей, не дать им пойти на выборы — для этого в ход пойдут все инфоресурсы.Поэтому главная наша задача в дни голосования — сохранять спокойствие. Не доверять инфопомойкам, не разгонять "зраду", а соцсети вообще, наверное, лучше свести к минимуму.Наша армия и спецслужбы блестяще доказали, что справляются со всеми реальными угрозами со стороны противника. Дело мирных граждан сегодня — противостоять атаке на информационном фронте. Потому что нападение на умы может быть опаснее любой атаки дронов.Стране не мешало бы устроить себе на три дня информационный детокс. Пускай там в интернете Украина побеждает весь мир, Россия гибнет, Байден обретает здравый ум, а жена Макрона превращается в мужчину и обратно. В ближайший понедельник карета обернется тыквой, а люди вернутся в реальность — в ней побеждает Россия, а на украинской земле лежат мертвые украинские диверсанты, погибшие ради картинки "вторжения".* Запрещенная в России террористическая организация.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.*** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html

https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html

https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932539522.html

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932528661.html

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аналитика, россия, украина, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья пономарев, евросоюз, марк милли