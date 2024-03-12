https://ria.ru/20240312/ukraina-1932535019.html
Во Франции высказались против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО
Во Франции высказались против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
Во Франции высказались против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО
В преддверии заседания по теме поддержки Украины в Нацсобрании Франции лидер фракции левых в парламенте Мануэль Бомпар заявил в эфире телеканала LCI, что он и... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:27
2024-03-12T16:27
2024-03-12T16:27
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. В преддверии заседания по теме поддержки Украины в Нацсобрании Франции лидер фракции левых в парламенте Мануэль Бомпар заявил в эфире телеканала LCI, что он и его соратники по партии против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО. "Для нас НАТО - это альянс из прошлого, постепенно надо начать обходиться без него. Франции необходимо отойти от военных заказов, интегрированных с НАТО. Мы не хотим быть подчинены интересам никакого другого государства. Мы хотим быть независимыми, Франция должна сама обеспечивать свою безопасность. Мы также не поддерживаем расширение НАТО и вступление в него Украины", - сказал лидер фракции "Непокорившейся Франции". Бомпар также заявил, что не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. "Пока в ЕС нет социального и налогового единства, принимать в него страну, где прожиточный минимум меньше 200 евро, которая использует большую часть общих... субсидий (на сельское хозяйство - ред.), создаст нечестную конкуренцию для наших фермеров, будет медвежьей услугой французскому населению и производству", - считает политик. "Надо помогать Украине, но не за счет уничтожения нашего сельского хозяйства и производства. Я против вступления Украины в ЕС и любого нового его расширения", - подчеркнул он. Лидер фракции левых добавил, что Франция должна подталкивать Украину к мирным переговорам. "Я против того, что Франция хочет быть лидером "лагеря войны", напротив, я полагаю, что она должна возглавить "лагерь мира", создавая условия для того, чтобы все сели за стол переговоров и пришли к мирному соглашению", - подчеркнул он. Бомпар напомнил, что сам Макрон говорил о том, что Россия выступает за прекращение огня, Папа Римский, Китай высказываются в пользу переговоров, отметив, что "путь к мирному решению возможен". В парламенте Франции во вторник впервые состоятся дебаты по вопросу поддержки Украины после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об "отсутствии лимитов и красных линий" в поддержке Киева, вызвавших критику оппозиции. Во вторник дебаты пройдут в Нацсобрании, нижней палате французского парламента, а в среду - в Сенате.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929549270.html
https://ria.ru/20240311/nato-1932208548.html
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в мире, франция, украина, евросоюз, нато
В мире, Франция, Украина, Евросоюз, НАТО
Во Франции высказались против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО
Французский политик Бомпар высказался против присоединения Украины к ЕС и НАТО
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости.
В преддверии заседания по теме поддержки Украины в Нацсобрании Франции лидер фракции левых в парламенте Мануэль Бомпар заявил в эфире телеканала LCI
, что он и его соратники по партии против присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО.
"Для нас НАТО - это альянс из прошлого, постепенно надо начать обходиться без него. Франции необходимо отойти от военных заказов, интегрированных с НАТО. Мы не хотим быть подчинены интересам никакого другого государства. Мы хотим быть независимыми, Франция должна сама обеспечивать свою безопасность. Мы также не поддерживаем расширение НАТО и вступление в него Украины", - сказал лидер фракции "Непокорившейся Франции".
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Бомпар также заявил, что не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. "Пока в ЕС нет социального и налогового единства, принимать в него страну, где прожиточный минимум меньше 200 евро, которая использует большую часть общих... субсидий (на сельское хозяйство - ред.), создаст нечестную конкуренцию для наших фермеров, будет медвежьей услугой французскому населению и производству", - считает политик.
"Надо помогать Украине, но не за счет уничтожения нашего сельского хозяйства и производства. Я против вступления Украины в ЕС и любого нового его расширения", - подчеркнул он.
Лидер фракции левых добавил, что Франция должна подталкивать Украину к мирным переговорам. "Я против того, что Франция хочет быть лидером "лагеря войны", напротив, я полагаю, что она должна возглавить "лагерь мира", создавая условия для того, чтобы все сели за стол переговоров и пришли к мирному соглашению", - подчеркнул он.
Бомпар напомнил, что сам Макрон говорил о том, что Россия выступает за прекращение огня, Папа Римский, Китай высказываются в пользу переговоров, отметив, что "путь к мирному решению возможен".
В парламенте Франции во вторник впервые состоятся дебаты по вопросу поддержки Украины после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об "отсутствии лимитов и красных линий" в поддержке Киева, вызвавших критику оппозиции. Во вторник дебаты пройдут в Нацсобрании, нижней палате французского парламента, а в среду - в Сенате.
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