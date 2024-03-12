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В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 12.03.2024 (обновлено: 16:14 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932528661.html
В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине
В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине
Присутствие американских военных на Украине для обучения украинских войск спровоцировало бы опасную эскалацию, пишет American Conservative. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:57
2024-03-12T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Присутствие американских военных на Украине для обучения украинских войск спровоцировало бы опасную эскалацию, пишет American Conservative."ВСУ недостаточно обучают применению высокотехнологичных вооружений и систем, передаваемых Украине, и это ставит под сомнение возможность их эффективного использования. Подготовка украинских военных ставит американские войска в опасную близость к прямому контакту с российской армией, что может означать более масштабный конфликт с участием НАТО и ядерную эскалацию", — говорится в материале.Отмечается, что также сохраняется повышенный риск потери или кражи техники из-за неполных транспортных накладных при передаче оружия и плохой логистической поддержке. Кроме того, чиновники в США часто не имеют представления о том, куда попадает очень чувствительное оборудование американского происхождения после того, как оно оказывается на Украине, пояснил автор стати."Отправлять высокотехнологичное оборудование в черную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра", — резюмируется в публикации.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, сша, москва, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине

AC: американские военные на Украине угрожают новой эскалацией конфликта

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Присутствие американских военных на Украине для обучения украинских войск спровоцировало бы опасную эскалацию, пишет American Conservative.
"ВСУ недостаточно обучают применению высокотехнологичных вооружений и систем, передаваемых Украине, и это ставит под сомнение возможность их эффективного использования. Подготовка украинских военных ставит американские войска в опасную близость к прямому контакту с российской армией, что может означать более масштабный конфликт с участием НАТО и ядерную эскалацию", — говорится в материале.
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Отмечается, что также сохраняется повышенный риск потери или кражи техники из-за неполных транспортных накладных при передаче оружия и плохой логистической поддержке. Кроме того, чиновники в США часто не имеют представления о том, куда попадает очень чувствительное оборудование американского происхождения после того, как оно оказывается на Украине, пояснил автор стати.
"Отправлять высокотехнологичное оборудование в черную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра", — резюмируется в публикации.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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