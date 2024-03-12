https://ria.ru/20240312/ukraina-1932496563.html

"Слуги народа" не слушают офис Зеленского, заявил экс-премьер Украины

"Слуги народа" не слушают офис Зеленского, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 12.03.2024

"Слуги народа" не слушают офис Зеленского, заявил экс-премьер Украины

Представители правящей партии "Слуга народа" в парламенте Украины отказываются слушать офис Владимира Зеленского и голосовать за антинародные законопроекты, так РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:53

2024-03-12T13:53

2024-03-12T13:53

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Представители правящей партии "Слуга народа" в парламенте Украины отказываются слушать офис Владимира Зеленского и голосовать за антинародные законопроекты, так как откровенно недовольны его политикой, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров, комментируя отмены заседаний в парламенте. Депутат Рады Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных на эту неделю заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что заседания могут отменить еще на одну неделю. "Даже парикмахеры, свадебные ведущие и фотографы, которых Зеленский привел в Раду и усадил в депутатские кресла, больше не готовы голосовать за его драконовские, антинародные, антиукраинские законопроекты. У "слуг народа" теперь хронически не хватает голосов для принятия важных для Зеленского, но разрушительных для Украины, законопроектов. Организовать депутатов для голосования даже внутри президентской фракции становится все сложнее", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. По словам Азарова, часть депутатов просто отказывается повиноваться, как раньше, офису Зеленского, а многие откровенно недовольны политикой Киева. Но, как утверждает экс-премьер, есть и те, кто давно хочет сложить мандат, но им не дают это сделать. "Слуги" четко понимают, что политических перспектив у них нет. Ведь на очередных выборах, когда бы они ни состоялись, их в новый список политсилы не внесут. Теперь Зеленскому надо думать не о том, как украинцев на фронт отправлять, а о том, как собственных депутатов "мобилизовывать", - подчеркнул Азаров. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник сообщало ранее, что растет число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины