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Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 12.03.2024 (обновлено: 13:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ
Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider. “Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:16
2024-03-12T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider. “Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — цитирует издание солдата ВСУ. В статье отмечается, что Россия продолжает наращивать их производство. В свою очередь, директор польской военной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка отметил, что у России этих бомб еще много и кончатся они нескоро.Издание указывает, что российские войска активизировались на фоне вереницы неудач ВСУ: у украинцев на передовых позициях заканчиваются боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать законопроект о помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html
https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932457119.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ

Business Insider: планирующие бомбы ВС России стали кошмаром для ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500 на аэродроме
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider.

“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — цитирует издание солдата ВСУ.
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12:30
В статье отмечается, что Россия продолжает наращивать их производство. В свою очередь, директор польской военной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка отметил, что у России этих бомб еще много и кончатся они нескоро.
Издание указывает, что российские войска активизировались на фоне вереницы неудач ВСУ: у украинцев на передовых позициях заканчиваются боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать законопроект о помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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