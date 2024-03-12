https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ

Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider. “Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:16

2024-03-12T13:16

2024-03-12T13:17

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider. “Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — цитирует издание солдата ВСУ. В статье отмечается, что Россия продолжает наращивать их производство. В свою очередь, директор польской военной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка отметил, что у России этих бомб еще много и кончатся они нескоро.Издание указывает, что российские войска активизировались на фоне вереницы неудач ВСУ: у украинцев на передовых позициях заканчиваются боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать законопроект о помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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