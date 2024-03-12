Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ
Business Insider: планирующие бомбы ВС России стали кошмаром для ВСУ
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские планирующие бомбы стали кошмаром для ВСУ, пишет Business Insider.
“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — цитирует издание солдата ВСУ.
“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — цитирует издание солдата ВСУ.
В статье отмечается, что Россия продолжает наращивать их производство. В свою очередь, директор польской военной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка отметил, что у России этих бомб еще много и кончатся они нескоро.
Издание указывает, что российские войска активизировались на фоне вереницы неудач ВСУ: у украинцев на передовых позициях заканчиваются боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать законопроект о помощи на сумму 60 миллиардов долларов.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>