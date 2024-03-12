https://ria.ru/20240312/ukraina-1932487852.html
В Госдуме не исключили очередного майдана на Украине
В Госдуме не исключили очередного майдана на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
В Госдуме не исключили очередного майдана на Украине
Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:12
2024-03-12T13:12
2024-03-12T13:12
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах РФ сообщил, что недовольные политикой руководства страны военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами. "Число недовольных растет, и вскоре, уверен, в стране их будет критическая масса, не только военных, но и гражданских, которые, как принято на Украине, непременно выйдут на очередной майдан, но теперь уже против нынешней власти", - сказал Журавлев. По его словам, личный состав ВСУ прекрасно понимает, в каком положении оказался, когда киевский режим фактически гонит свои войска на убой. "Показатель - резко увеличившееся число тех, кто бежит с позиций и сдается к нам в плен. Настроения среди офицеров тоже весьма упаднические, тем более с тех пор, как главкома Залужного сменил на этом посту "генерал 200" Сырский, который вообще не задумывается о потерях, прикрывая собственные тактические ошибки лишь еженедельным отставками боевых комбатов", - рассказал Журавлев. Депутат отметил, что виноваты во всем Владимир Зеленский и его клика, и, чтобы изменить ситуацию, "кровожадное правительство" следует просто свергнуть.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932472497.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, алексей журавлев , госдума рф, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Госдуме не исключили очередного майдана на Украине
Депутат Журавлев: число недовольных властью на Украине скоро станет критическим
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах РФ
сообщил, что недовольные политикой руководства страны военные ВСУ
планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами.
Устроят ли американцы переворот на Украине
"Число недовольных растет, и вскоре, уверен, в стране их будет критическая масса, не только военных, но и гражданских, которые, как принято на Украине, непременно выйдут на очередной майдан, но теперь уже против нынешней власти", - сказал Журавлев. По его словам, личный состав ВСУ прекрасно понимает, в каком положении оказался, когда киевский режим фактически гонит свои войска на убой.
"Показатель - резко увеличившееся число тех, кто бежит с позиций и сдается к нам в плен. Настроения среди офицеров тоже весьма упаднические, тем более с тех пор, как главкома Залужного сменил на этом посту "генерал 200" Сырский, который вообще не задумывается о потерях, прикрывая собственные тактические ошибки лишь еженедельным отставками боевых комбатов", - рассказал Журавлев.
Депутат отметил, что виноваты во всем Владимир Зеленский
и его клика, и, чтобы изменить ситуацию, "кровожадное правительство" следует просто свергнуть.
Зеленский сам создал условия для радикализации военных, считают эксперты