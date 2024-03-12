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Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932482273.html
Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров
Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров - РИА Новости, 12.03.2024
Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров
И Россия, и представители НАТО видят последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:51
2024-03-12T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. И Россия, и представители НАТО видят последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в понедельник на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию". "Пока мы все вместе - и мы, и представители НАТО - можем видеть только одно - достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, кстати говоря", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров

Песков: пока и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. И Россия, и представители НАТО видят последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию".
"Пока мы все вместе - и мы, и представители НАТО - можем видеть только одно - достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, кстати говоря", - сказал Песков журналистам.
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