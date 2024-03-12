https://ria.ru/20240312/ukraina-1932482273.html

Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров

Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров - РИА Новости, 12.03.2024

Песков прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости переговоров

И Россия, и представители НАТО видят последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:51

2024-03-12T12:51

2024-03-12T12:51

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. И Россия, и представители НАТО видят последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в понедельник на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир и что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию". "Пока мы все вместе - и мы, и представители НАТО - можем видеть только одно - достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, кстати говоря", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, нато