Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины
Пристайко: Залужному придется искать новые аргументы, чтобы Лондон помогал Киеву
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лондон устал от украинского кризиса, поэтому Валерию Залужному в случае назначения его послом в Великобритании придется находить новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать помогать Киеву, считает экс-посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью украинскому изданию "Украинская правда".
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Лондоне.
"К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата", - сказал Пристайко.
При этом дипломат отметил, что Великобритания уже во многом исчерпала свои ресурсы помощи Украине. "Все, что можно было дать, нам дали", - добавил бывший посол.
Кроме того, он признал, что процедура назначения Залужного на должность посла до получения агремана от Лондона была нарушена. "Конечно, правильно делать наоборот. Сначала спрашивается у страны, и тем самым дают возможность стране согласиться или отказаться", - уточнил он.
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных – в частности, прозвища "генерал-200" и "бахмутский мясник". Западные СМИ, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.