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Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины - РИА Новости, 12.03.2024
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11:47 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932462050.html
Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины
Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины - РИА Новости, 12.03.2024
Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины
Лондон устал от украинского кризиса, поэтому Валерию Залужному в случае назначения его послом в Великобритании придется находить новые аргументы, чтобы убедить... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:47
2024-03-12T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лондон устал от украинского кризиса, поэтому Валерию Залужному в случае назначения его послом в Великобритании придется находить новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать помогать Киеву, считает экс-посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью украинскому изданию "Украинская правда". МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Лондоне. "К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата", - сказал Пристайко. При этом дипломат отметил, что Великобритания уже во многом исчерпала свои ресурсы помощи Украине. "Все, что можно было дать, нам дали", - добавил бывший посол. Кроме того, он признал, что процедура назначения Залужного на должность посла до получения агремана от Лондона была нарушена. "Конечно, правильно делать наоборот. Сначала спрашивается у страны, и тем самым дают возможность стране согласиться или отказаться", - уточнил он. Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных – в частности, прозвища "генерал-200" и "бахмутский мясник". Западные СМИ, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html
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в мире, украина, великобритания, вадим пристайко, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вадим Пристайко, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Великобритания устала от конфликта, считает бывший посол Украины

Пристайко: Залужному придется искать новые аргументы, чтобы Лондон помогал Киеву

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лондон устал от украинского кризиса, поэтому Валерию Залужному в случае назначения его послом в Великобритании придется находить новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать помогать Киеву, считает экс-посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью украинскому изданию "Украинская правда".
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Лондоне.
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"К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата", - сказал Пристайко.
При этом дипломат отметил, что Великобритания уже во многом исчерпала свои ресурсы помощи Украине. "Все, что можно было дать, нам дали", - добавил бывший посол.
Кроме того, он признал, что процедура назначения Залужного на должность посла до получения агремана от Лондона была нарушена. "Конечно, правильно делать наоборот. Сначала спрашивается у страны, и тем самым дают возможность стране согласиться или отказаться", - уточнил он.
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных – в частности, прозвища "генерал-200" и "бахмутский мясник". Западные СМИ, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон
9 марта, 03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВадим ПристайкоВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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