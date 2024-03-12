https://ria.ru/20240312/ukraina-1932438484.html
В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году
В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году - РИА Новости, 12.03.2024
В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году
Согласование первого в 2024 году транша макрофинансовой помощи Украине на 4,5 миллиарда евро еще идет, его планируют выделить к концу марта, сообщил в Брюсселе... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:43
2024-03-12T10:43
2024-03-12T10:43
специальная военная операция на украине
украина
паоло джентилони
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Согласование первого в 2024 году транша макрофинансовой помощи Украине на 4,5 миллиарда евро еще идет, его планируют выделить к концу марта, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания министров экономики и финансов стран Евросоюза. "Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны (на 2024 год)", — сообщил еврокомиссар. Ранее Евросоюз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи этой стране на период с 2024 по 2027 годы. В этом году финансирование Киеву еще не выделялось. Ожидается, что первый транш покроет финансирование за первые три месяца этого года (по 1,5 миллиарда евро в месяц).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика
В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году
Джентилони: 4,5 млрд евро финпомощи ЕС Украине могут выделить к концу марта
БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Согласование первого в 2024 году транша макрофинансовой помощи Украине на 4,5 миллиарда евро еще идет, его планируют выделить к концу марта, сообщил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания министров экономики и финансов стран Евросоюза.
"Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем (согласование) первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны (на 2024 год)", — сообщил еврокомиссар.
Ранее Евросоюз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи этой стране на период с 2024 по 2027 годы. В этом году финансирование Киеву
еще не выделялось. Ожидается, что первый транш покроет финансирование за первые три месяца этого года (по 1,5 миллиарда евро в месяц).