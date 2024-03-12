https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html
Писториус пошел против Бербок после ее заявления по Украине, пишут СМИ
Писториус пошел против Бербок после ее заявления по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
Писториус пошел против Бербок после ее заявления по Украине, пишут СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идею главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:16
2024-03-12T10:16
2024-03-12T10:41
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идею главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине, пишет Tagesschau."Я так не думаю", — ответил Писториус на вопрос о том, подходит ли такой вариант для передачи вооружений Украине.Таким образом, он не согласился с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, которая накануне поддержала предложение британского коллеги.На прошлой неделе, после утечки разговора офицеров бундесвера, обсуждавших, в частности, удары по Крымскому мосту, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus на Украину. По его словам, для контроля применения ракет требуется участие немецких солдат, а это полностью исключено. Канцлер и раньше говорил, что это стало бы нарушением красных линий и превратило бы Германию в участника боевых действий.Несколько дней спустя Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты Британии, а та взамен передавала бы ВСУ Storm Shadow.Россия считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем.
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в мире, украина, германия, анналена бербок, борис писториус, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, Борис Писториус, Дэвид Кэмерон
Писториус пошел против Бербок после ее заявления по Украине, пишут СМИ
Писториус раскритиковал идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идею главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине, пишет Tagesschau
.
"Я так не думаю", — ответил Писториус на вопрос о том, подходит ли такой вариант для передачи вооружений Украине.
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Таким образом, он не согласился с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, которая накануне поддержала предложение британского коллеги.
На прошлой неделе, после утечки разговора офицеров бундесвера, обсуждавших, в частности, удары по Крымскому мосту, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus на Украину. По его словам, для контроля применения ракет требуется участие немецких солдат, а это полностью исключено. Канцлер и раньше говорил, что это стало бы нарушением красных линий и превратило бы Германию в участника боевых действий.
Несколько дней спустя Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты Британии, а та взамен передавала бы ВСУ Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем.
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