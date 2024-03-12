В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры
Власти Тернопольской области сообщили о пожаре на инфраструктурном объекте
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел ночью на объекте инфраструктуры в Тернопольской области на западе Украины после взрывов, возгорание полностью пока не ликвидировано, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале.
"Ночью… произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот и пожарный поезд. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении администрации.
Уточняется, что в расположенном вблизи инфраструктурного объекта населенном пункте было приостановлено электро- и газоснабжение, на утро вторника подачу электричества абонентам возобновили. О каком пункте идет речь, не уточняется.
В ночь на вторник в Тернопольской области Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.