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В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры - РИА Новости, 12.03.2024
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09:52 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932427273.html
В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры
В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры - РИА Новости, 12.03.2024
В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры
Пожар произошел ночью на объекте инфраструктуры в Тернопольской области на западе Украины после взрывов, возгорание полностью пока не ликвидировано, сообщает во РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:52
2024-03-12T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел ночью на объекте инфраструктуры в Тернопольской области на западе Украины после взрывов, возгорание полностью пока не ликвидировано, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале. "Ночью… произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот и пожарный поезд. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении администрации. Уточняется, что в расположенном вблизи инфраструктурного объекта населенном пункте было приостановлено электро- и газоснабжение, на утро вторника подачу электричества абонентам возобновили. О каком пункте идет речь, не уточняется. В ночь на вторник в Тернопольской области Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, тернопольская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернопольская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Тернопольской области загорелся объект иинфраструктуры

Власти Тернопольской области сообщили о пожаре на инфраструктурном объекте

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел ночью на объекте инфраструктуры в Тернопольской области на западе Украины после взрывов, возгорание полностью пока не ликвидировано, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале.
"Ночью… произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. К ликвидации пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот и пожарный поезд. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении администрации.
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Уточняется, что в расположенном вблизи инфраструктурного объекта населенном пункте было приостановлено электро- и газоснабжение, на утро вторника подачу электричества абонентам возобновили. О каком пункте идет речь, не уточняется.
В ночь на вторник в Тернопольской области Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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