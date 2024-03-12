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На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии - РИА Новости, 12.03.2024
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03:20 12.03.2024 (обновлено: 11:56 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии - РИА Новости, 12.03.2024
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале выдвинул Грузии несколько условий для нормализации отношений с Украиной. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:20
2024-03-12T11:56
в мире
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михаил саакашвили
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале выдвинул Грузии несколько условий для нормализации отношений с Украиной."Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план", — написал украинский депутат.По его словам, грузинские власти должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, остановить авиасообщение с Россией, а также прекратить оказывать Москве "помощь в уклонении" от санкций."Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", — заключил Арахамия.Так он прокомментировал заявление, которое правительство Грузии распространило в понедельник об обеспокоенности отношением со стороны Киева.В документе указано, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как Тбилиси отказался вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину. Третьего июля 2023 года украинские власти заставили грузинского посла покинуть Киев под ложным предлогом, что состояние здоровья Саакашвили смертельно опасное.В Тбилиси напомнили, что высокие посты в руководстве Украины по-прежнему занимают люди, которых в Грузии объявили в розыск или осудили за различные преступления.
https://ria.ru/20240311/gruziya-1932233617.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925684866.html
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в мире, украина, грузия, россия, давид арахамия, верховная рада украины, михаил саакашвили
В мире, Украина, Грузия, Россия, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Михаил Саакашвили
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии

Арахамия призвал Грузию прекратить авиасообщение с РФ ради отношений с Украиной

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале выдвинул Грузии несколько условий для нормализации отношений с Украиной.
"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план", — написал украинский депутат.
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По его словам, грузинские власти должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, остановить авиасообщение с Россией, а также прекратить оказывать Москве "помощь в уклонении" от санкций.
"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", — заключил Арахамия.
Так он прокомментировал заявление, которое правительство Грузии распространило в понедельник об обеспокоенности отношением со стороны Киева.
В документе указано, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как Тбилиси отказался вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину. Третьего июля 2023 года украинские власти заставили грузинского посла покинуть Киев под ложным предлогом, что состояние здоровья Саакашвили смертельно опасное.
В Тбилиси напомнили, что высокие посты в руководстве Украины по-прежнему занимают люди, которых в Грузии объявили в розыск или осудили за различные преступления.
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В миреУкраинаГрузияРоссияДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныМихаил Саакашвили
 
 
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