https://ria.ru/20240312/ukraina-1932402914.html
Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом - РИА Новости, 12.03.2024
Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:05
2024-03-12T03:05
2024-03-12T09:54
владимир зеленский
украина
киевская область
мариуполь
валерий залужный
нестор махно
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти террористическими методами, следует из переписки в закрытом чате ParaBelum, доступ к которому получили российские силовые структуры.Скриншоты из чата есть в распоряжении РИА Новости.Среди участников переписки бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона, уроженец Киевской области Захаров Владимир Валерьевич, родившийся 11 октября 1980 года; морпех с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, дата рождения — 18 мая 1991 года, попавший в плен в Мариуполе и впоследствии обменянный; военнослужащий ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич, родившийся 1 февраля 1995 года.Создание политической партии, основанной на методах террора, предлагается начать с расправы над депутатами Верховной рады, после чего приступить к подрывам и устранению несогласных — вплоть до расстрелов."Почему мы не создадим свою партию?" — предложил один из участников беседы. "Вот 111 человек есть (количество участников чата. — Прим. ред.)", — ответил ему другой."Давайте думать. Зима привел в пример нашего земляка Нестора (Нестор Махно. — Прим. ред.). А в политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник (Адольф Гитлер. — Прим. ред.) тоже решил по приколу выступить на трибуне", — ответил третий участник беседы. Лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка."Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке", — предложил еще один участник чата."Ну, значит, нужно будет, помимо партии, создавать еще группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в ВР", — такую инициативу озвучили в чате."Это террор", — написал автор проекта про ГУР, и, исходя из контекста, это не звучало как осуждение.Как предположил один из участников беседы, украинцы будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства верховной властью поддержат такие методы. Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.
https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html
https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html
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https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html
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владимир зеленский, украина, киевская область, мариуполь, валерий залужный, нестор махно, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
Владимир Зеленский, Украина, Киевская область, Мариуполь, Валерий Залужный, Нестор Махно, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
Источник РИА Новости: в ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти террористическими методами, следует из переписки в закрытом чате ParaBelum, доступ к которому получили российские силовые структуры.
Скриншоты из чата есть в распоряжении РИА Новости.
Среди участников переписки бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона, уроженец Киевской области
Захаров Владимир Валерьевич, родившийся 11 октября 1980 года; морпех с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, дата рождения — 18 мая 1991 года, попавший в плен в Мариуполе
и впоследствии обменянный; военнослужащий ВСУ
Черноиваненко Захар Николаевич, родившийся 1 февраля 1995 года.
Создание политической партии, основанной на методах террора, предлагается начать с расправы над депутатами Верховной рады
, после чего приступить к подрывам и устранению несогласных — вплоть до расстрелов.
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"Почему мы не создадим свою партию?" — предложил один из участников беседы.
"Вот 111 человек есть (количество участников чата. — Прим. ред.)", — ответил ему другой.
"Давайте думать. Зима привел в пример нашего земляка Нестора (Нестор Махно. — Прим. ред.). А в политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник (Адольф Гитлер. — Прим. ред.) тоже решил по приколу выступить на трибуне", — ответил третий участник беседы. Лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка.
"Нужно, братцы, как в Китае
. Всех к стенке", — предложил еще один участник чата.
"Ну, значит, нужно будет, помимо партии, создавать еще группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в ВР", — такую инициативу озвучили в чате.
"Это террор", — написал автор проекта про ГУР, и, исходя из контекста, это не звучало как осуждение.
Как предположил один из участников беседы, украинцы будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства верховной властью поддержат такие методы.
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Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного
с Владимиром Зеленским
и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.
Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского
, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины
и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.
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Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований
SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.
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