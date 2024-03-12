https://ria.ru/20240312/ukraina-1932402914.html

Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом

Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом - РИА Новости, 12.03.2024

Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом

Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:05

2024-03-12T03:05

2024-03-12T09:54

владимир зеленский

украина

киевская область

мариуполь

валерий залужный

нестор махно

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти террористическими методами, следует из переписки в закрытом чате ParaBelum, доступ к которому получили российские силовые структуры.Скриншоты из чата есть в распоряжении РИА Новости.Среди участников переписки бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона, уроженец Киевской области Захаров Владимир Валерьевич, родившийся 11 октября 1980 года; морпех с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, дата рождения — 18 мая 1991 года, попавший в плен в Мариуполе и впоследствии обменянный; военнослужащий ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич, родившийся 1 февраля 1995 года.Создание политической партии, основанной на методах террора, предлагается начать с расправы над депутатами Верховной рады, после чего приступить к подрывам и устранению несогласных — вплоть до расстрелов."Почему мы не создадим свою партию?" — предложил один из участников беседы. "Вот 111 человек есть (количество участников чата. — Прим. ред.)", — ответил ему другой."Давайте думать. Зима привел в пример нашего земляка Нестора (Нестор Махно. — Прим. ред.). А в политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник (Адольф Гитлер. — Прим. ред.) тоже решил по приколу выступить на трибуне", — ответил третий участник беседы. Лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка."Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке", — предложил еще один участник чата."Ну, значит, нужно будет, помимо партии, создавать еще группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в ВР", — такую инициативу озвучили в чате."Это террор", — написал автор проекта про ГУР, и, исходя из контекста, это не звучало как осуждение.Как предположил один из участников беседы, украинцы будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства верховной властью поддержат такие методы. Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.

https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

https://ria.ru/20240214/proval-1927271623.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

украина

киевская область

мариуполь

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владимир зеленский, украина, киевская область, мариуполь, валерий залужный, нестор махно, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины