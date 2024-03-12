https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

Киеву нанесли страшное оскорбление

Киеву нанесли страшное оскорбление - РИА Новости, 12.03.2024

Киеву нанесли страшное оскорбление

"Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины"; "Неслыханно —... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T10:24

аналитика

украина

киев

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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"Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины"; "Неслыханно — глава католической церкви выступает на стороне агрессора"; "Папа должен громко и недвусмысленно призвать жестоких российских преступников снять их пиратский флаг — символ смерти и сатаны" — это только часть реакции немецких политиков на интервью римского папы Франциска швейцарской RSI. Нет, конечно, есть и одобрительные отзывы, но большая часть германских политиков возмущена. А в Киеве вообще сравнили заявление понтифика с примирительной политикой Ватикана в отношении Гитлера. Так, министр иностранных дел Кулеба сказал: "Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь".Что же такое сказал римский папа? Швейцарский интервьюер спросил его, что он думает о том, что "на Украине есть те, кто призывают к смелости сдаться, показать белый флаг, но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой". Понтифик не согласился с последней фразой:"Это одна из интерпретаций. Но я считаю: сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных сил. Слово "переговоры" — это смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но каким числом смертей это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне на Украине есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".Ужасно, правда? Франциск призвал Киев подумать о том, сколько еще жизней будет потеряно, — ну это точно фашизм. Того, что папа призывает к прекращению войны, в Киеве и на Западе не слышат — они считают, что он говорит именно о капитуляции. Хотя в этом же интервью, рассуждая о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск подчеркнул, что "переговоры — это не капитуляция", "это мужество не доводить страну до самоубийства". И хотя в данном случае эти слова относились к Израилю (палестинцам и так практически нечего терять), нет сомнений, что точно так же папа думает и об Украине, то есть он призывает киевские власти остановиться и не доводить страну до самоубийства. А в ответ слышит брань. И получает отказ Зеленского, который написал, что кто-то, "находясь за две с половиной тысячи километров", "занимается виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".Понятно, что на Западе и в Киеве запрещают любые дискуссии о переговорах, надеясь нанести России поражение на поле боя, а потом выставить нам ультиматум от лица "мирового сообщества": вывод войск, репарации и так далее. Вера в это все еще жива у части атлантических элит и киевской власти, ну или по крайней мере они делают вид, что верят в такой исход. Однако голоса о том, что все закончится совсем не так, громче звучат на том же Западе — и понтифику принадлежит лишь один из них, хотя на сегодняшний день и самый заметный.Папа Франциск не хочет поражения Украины — он просто его видит. И советует, пока не поздно, попытаться уменьшить масштабы поражения, то есть сохранить хоть что-то от Незалежной в орбите Запада. Глава католической церкви знает, о чем говорит: Рим уже почти тысячу лет занимается экспансией на восток. Были уже и получивший от Рима титул "короля Руси" галицкий князь, и уния, и польские интервенты в Кремле, и грекокатолическая церковь на той же Украине. Экспансия Запада на восток, противостояние Европы и России всегда проходило на западной части русской территории — той, что сейчас называется Украиной. И в отличие от большей части западной элиты, Франциск прекрасно знает эту историю и понимает, что Россия просто так свои земли не отдаст. А если и потеряет их, то со временем вернется за ними.Да и Ватикан сейчас не был инициатором очередной попытки передвинуть европейско-русскую цивилизационную границу на восток — кашу заварили англосаксонские атлантисты, к которым у католических элит очень непростое отношение. Ватикан куда лучше европейских атлантистов чует ветер истории, и поэтому папа Франциск просто по-дружески предупреждает европейцев: пока еще не поздно, спасайте то, что осталось от Украины, постарайтесь сохранить контроль над ее частью, отдайте остальное этому Путину и русским, все равно они не успокоятся. Проведите переговоры, уступите, прекратите делать ставку на затягивание войны и истощение русских — все равно ведь придется с ними договариваться. Только уже на условиях хуже, чем сейчас.Примерно таков посыл папы Киеву и Западу. Услышат, прислушаются, последуют его совету? Конечно, нет. И даже не потому, что не хотят выпускать из рук уже записанную в свой актив Украину. А потому, что не знают истории — ни российской, ни даже собственной. И не только не знают, но и не могут услышать одного из своих, предостерегающего. И не скажешь ведь потом "а нас не предупреждали" — еще как предупреждали, устами самого римского первосвященника. Но пророков нет не только в своем отечестве, но и на современном Западе.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932204725.html

https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932257023.html

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аналитика, украина, киев, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский