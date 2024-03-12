https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского

Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского - РИА Новости, 12.03.2024

Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского

На Украине никак не могут принять закон, ужесточающий мобилизацию. В Верховной раде жалуются на то, что между исполнительной властью и военными нет единства по... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:02

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

александр сырский

валерий залужный

политика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине никак не могут принять закон, ужесточающий мобилизацию. В Верховной раде жалуются на то, что между исполнительной властью и военными нет единства по этому вопросу. Тем временем в ВСУ наступил стратегический кризис. Зеленский требует от нового главкома Сырского действий. Что предпримет генерал и есть ли у него шансы на успех — в материале РИА Новости.Закон против конституцииThe Washington Post указывает на неспособность Зеленского достигнуть политического консенсуса по поводу мобилизации. Ужесточение призыва, несмотря на острую нехватку личного состава на фронте, вызывает разногласия в Раде и на Украине в целом."Я не знаю, почему Зеленский и его команда до сих пор пытаются убедить общество, что все хорошо. Это не так, особенно с армией", — приводит издание слова нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской.Не утихает критика со стороны фракций Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. В частности, депутаты требуют от Зеленского и военных прописать гарантии ротации и полного материального обеспечения солдат. Законопроект о мобилизации уже приняли в первом чтении. Его соответствие нормам конституции — отдельный вопрос.Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что там есть нарушения. Среди прочего он назвал право командования временно ограничивать выезд людей из страны. При этом последняя редакция законопроекта не предусматривает альтернативной (гражданской) службы.Министр юстиции Денис Малюська ничего антиконституционного не видит. Тем не менее он признает, что документ разрабатывался в Минобороны по специальной процедуре и тщательного юридического анализа не проходил.Пока министр счел допустимым пополнять ряды ВСУ осужденными за ненасильственные преступления. Например, за взятки. Так, по его словам, можно привлечь в армию не менее 50 тысяч человек.Ожидания от карт-бланшаВ январе на заседании оборонного комитета Рады резко против мобилизации заключенных выступал Валерий Залужный. Однако требовал от политиков как можно больше новобранцев. "На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей", — говорил он.Сейчас в ВСУ около миллиона человека. И только 300 тысяч — в зоне боевых действий. Зеленский поручил новому главкому Сырскому разобраться с ситуацией: подсчитать, сколько боеспособных осталось, сколько нужно набрать.Власти уверяют, что не собираются расширять мобилизацию до завершения аудита. Зеленский возлагает на Сырского большие надежды. У генерала карт-бланш на любые кадровые перестановки в командовании. Но президент хочет услышать конкретные предложения по дальнейшим действиям.Как пишет WP, отсутствие четкой мобилизационной стратегии и согласия о необходимой численности войск стало одной из причин увольнения Залужного в феврале. Но пока и Сырский не разобрался с проблемой диспропорции на фронте и в тылу."Как в сорок пятом"Политолог Ростислав Ищенко в беседе с РИА Новости отмечает, что много войск в тылу — это нормально. "Там аэродромы, на которых базируются самолеты. Это, помимо прочего, обслуживающий персонал и роты охраны. Еще есть части прикрытия ПВО. Диверсионные отряды, Силы специальных операций, ракетные войска и сотрудники военкоматов, которых чуть ли не 40 тысяч, тоже не на фронте", — перечисляет он."Ситуацию уже давно сравнивают с нацистской Германией 1945-го. Киев хочет пойти тем же путем — "почистить" тыловые части. Зеленский рассчитывал на пять миллионов человек резерва, а после мобилизации получил всего один. У Украины практически исчерпался ресурс — с 2014-го из 42 миллионов за границу уехали порядка 20. Поэтому сейчас в армию берут всех, кого можно поставить под ружье", — подчеркивает эксперт.Принять новый закон о мобилизации, который позволит пополнить ряды ВСУ, мешают несколько факторов. "Во-первых, деньги. В Киеве ждут средств от Вашингтона, потому что своих на это уже просто нет. Во-вторых, одиозность законопроекта. По сути, он просто легализует то, что считается преступлением", — говорит политолог Александр Дудчак.По его словам, главные решения все равно принимают за рубежом. И Сырский ничего не может сделать — ему отведена роль крайнего. И он успешно с ней справляется.

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

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украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, политика