https://ria.ru/20240312/udar-1932521135.html

"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ

"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ

Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:27

2024-03-12T15:27

2024-03-12T15:27

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military Watch Magazine."Заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.Как отмечается в публикации, США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.Авторы материала также предупредили, что в условиях ослабления украинской ПВО российская авиация все более беспрепятственно проводит свои операции. На этом фоне даже западные источники сообщают о больших потерях ВСУ, дефиците боеприпасов и о все более разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб, пишет издание.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ракета "Искандер-М" уничтожила системы ПВО, среди них оказались две машины американского комплекса Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html

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в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины