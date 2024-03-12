https://ria.ru/20240312/udar-1932521135.html
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:27
2024-03-12T15:27
2024-03-12T15:27
в мире
сша
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military Watch Magazine."Заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.Как отмечается в публикации, США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.Авторы материала также предупредили, что в условиях ослабления украинской ПВО российская авиация все более беспрепятственно проводит свои операции. На этом фоне даже западные источники сообщают о больших потерях ВСУ, дефиците боеприпасов и о все более разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб, пишет издание.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ракета "Искандер-М" уничтожила системы ПВО, среди них оказались две машины американского комплекса Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html
сша
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
MWM: Украина не сможет восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot