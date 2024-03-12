Рейтинг@Mail.ru
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/udar-1932521135.html
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:27
2024-03-12T15:27
в мире
сша
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military Watch Magazine."Заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.Как отмечается в публикации, США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.Авторы материала также предупредили, что в условиях ослабления украинской ПВО российская авиация все более беспрепятственно проводит свои операции. На этом фоне даже западные источники сообщают о больших потерях ВСУ, дефиците боеприпасов и о все более разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб, пишет издание.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ракета "Искандер-М" уничтожила системы ПВО, среди них оказались две машины американского комплекса Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html
сша
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ

MWM: Украина не сможет восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot в ДНР, пишет Military Watch Magazine.
"Заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами", — пишет издание.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ
13:16
Как отмечается в публикации, США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.
Авторы материала также предупредили, что в условиях ослабления украинской ПВО российская авиация все более беспрепятственно проводит свои операции. На этом фоне даже западные источники сообщают о больших потерях ВСУ, дефиците боеприпасов и о все более разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб, пишет издание.
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ракета "Искандер-М" уничтожила системы ПВО, среди них оказались две машины американского комплекса Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Подводная ракета Шквал - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Кошмар для США. На Западе рассказали об уникальном российском оружии
12:30
 
В миреСШАУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала