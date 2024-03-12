https://ria.ru/20240312/ucheniya-1932443933.html

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая - РИА Новости, 12.03.2024

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая

Российские, иранские и китайские корабли начали совместные учения в Оманском заливе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:04

2024-03-12T11:04

2024-03-12T11:54

россия

иран

оманский залив

китай

безопасность

вмф рф

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские, иранские и китайские корабли начали совместные учения в Оманском заливе, сообщили в Минобороны. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая", — говорится в релизе. Главной задачей маневров называется отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Предполагается, что корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают действия по освобождению захваченного пиратами судна, добавили в военном ведомстве. В учениях участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, широко применяются вертолеты морской авиации. Учения "Морской пояс безопасности" проводятся с 2018 года, ВМС Ирана, Китая и ВМФ России участвуют в них на постоянной основе. В этом году к ним впервые в качестве наблюдателей присоединились представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, оманский залив, китай, безопасность, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии