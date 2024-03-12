https://ria.ru/20240312/ucheniya-1932443933.html
В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая - РИА Новости, 12.03.2024
В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая
Российские, иранские и китайские корабли начали совместные учения в Оманском заливе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:04
2024-03-12T11:04
2024-03-12T11:54
россия
иран
оманский залив
китай
безопасность
вмф рф
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские, иранские и китайские корабли начали совместные учения в Оманском заливе, сообщили в Минобороны. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая", — говорится в релизе. Главной задачей маневров называется отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Предполагается, что корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают действия по освобождению захваченного пиратами судна, добавили в военном ведомстве. В учениях участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, широко применяются вертолеты морской авиации. Учения "Морской пояс безопасности" проводятся с 2018 года, ВМС Ирана, Китая и ВМФ России участвуют в них на постоянной основе. В этом году к ним впервые в качестве наблюдателей присоединились представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, оманский залив, китай, безопасность, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Иран, Оманский залив, Китай, Безопасность, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая
Более 20 кораблей участвуют в учениях ВМФ России, Ирана и КНР в Оманском заливе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Российские, иранские и китайские корабли начали совместные учения в Оманском заливе, сообщили в Минобороны
.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая", — говорится в релизе.
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Главной задачей маневров называется отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Предполагается, что корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают действия по освобождению захваченного пиратами судна, добавили в военном ведомстве.
В учениях участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, широко применяются вертолеты морской авиации.
Учения "Морской пояс безопасности" проводятся с 2018 года, ВМС Ирана, Китая и ВМФ России участвуют в них на постоянной основе. В этом году к ним впервые в качестве наблюдателей присоединились представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.
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