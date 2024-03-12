https://ria.ru/20240312/trevoga-1932455730.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:36
2024-03-12T11:36
2024-03-12T11:36
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 11.20 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу