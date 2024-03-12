https://ria.ru/20240312/trevoga-1932428724.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:00
2024-03-12T10:00
2024-03-12T10:31
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В четырех областях Украины действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Харьковской области сигнал прозвучал в 09:40 мск, в Черниговской, Сумской и Полтавской — в 09:48.Воздушную тревогу на Украине объявили после попытки ВСУ провести ночью массированную атаку по объектам на территории России.По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20240312/kherson-1932428447.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, черниговская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Черниговская область, Сумская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
В четырех областях Украины действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
В Харьковской области сигнал прозвучал в 09:40 мск, в Черниговской, Сумской и Полтавской — в 09:48.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Воздушную тревогу на Украине объявили после попытки ВСУ провести ночью массированную атаку по объектам на территории России.
По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась
установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине