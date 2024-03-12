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БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области - РИА Новости, 12.03.2024
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06:47 12.03.2024 (обновлено: 10:12 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932410919.html
БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области
БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области - РИА Новости, 12.03.2024
БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области
Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:47
2024-03-12T10:12
нижегородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
орел
белгородский район
москва
глеб никитин
сергей собянин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.&quot;Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти&quot;, — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли пожарный поезд. Как сообщил позже Никитин, возгорание удалось локализовать.По информации компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в Кстово временно остановили работу технологической установки "в связи с инцидентом". Там заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и "удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов".Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 дронов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел, Белгородский район, Москва, Глеб Никитин, Сергей Собянин, Кстово, Курская область, ЛУКОЙЛ, Вооруженные силы Украины
БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области

При атаке БПЛА на Кстовскую промзону загорелась установка по переработке нефти

© Фото : соцсетиОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : соцсети
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
«

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", — написал он.

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По предварительным данным, пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли пожарный поезд. Как сообщил позже Никитин, возгорание удалось локализовать.
По информации компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в Кстово временно остановили работу технологической установки "в связи с инцидентом". Там заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и "удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов".
Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 дронов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
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На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.
В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьПроисшествияОрелБелгородский районМоскваГлеб НикитинСергей СобянинКстовоКурская областьЛУКОЙЛВооруженные силы Украины
 
 
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