https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932410919.html

БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области

БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области - РИА Новости, 12.03.2024

БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области

Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:47

2024-03-12T06:47

2024-03-12T10:12

нижегородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

орел

белгородский район

москва

глеб никитин

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932423293_0:485:720:890_1920x0_80_0_0_c44252ce1fbb97f750da448e5cd1a1fe.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин."Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли пожарный поезд. Как сообщил позже Никитин, возгорание удалось локализовать.По информации компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в Кстово временно остановили работу технологической установки "в связи с инцидентом". Там заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и "удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов".Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 дронов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html

https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html

нижегородская область

орел

белгородский район

москва

кстово

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, происшествия, орел, белгородский район, москва, глеб никитин, сергей собянин, кстово, курская область, лукойл, вооруженные силы украины