БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области
При атаке БПЛА на Кстовскую промзону загорелась установка по переработке нефти
© Фото : соцсетиОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
© Фото : соцсети
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
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"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли пожарный поезд. Как сообщил позже Никитин, возгорание удалось локализовать.
По информации компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в Кстово временно остановили работу технологической установки "в связи с инцидентом". Там заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и "удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов".
Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 дронов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.
В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.