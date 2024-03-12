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Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили - РИА Новости, 12.03.2024
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11:08 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/trebovanie-1932445310.html
Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили
Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили - РИА Новости, 12.03.2024
Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи со словами главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, который... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:08
2024-03-12T11:08
грузия
в мире
давид арахамия
михаил саакашвили
украина
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи со словами главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, который выдвинул ряд требований Тбилиси для нормализации отношений с Киевом. Ранее Арахамия выдвинул ряд требований для нормализации отношений Тбилиси с Киевом, в том числе прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально. Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях",- заявил Кобахидзе журналистам.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925684866.html
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грузия, в мире, давид арахамия, михаил саакашвили, украина, ираклий кобахидзе
Грузия, В мире, Давид Арахамия, Михаил Саакашвили, Украина, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили

Премьер Грузии назвал требование Арахамии освободить Саакашвили печальным

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи со словами главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, который выдвинул ряд требований Тбилиси для нормализации отношений с Киевом.
Ранее Арахамия выдвинул ряд требований для нормализации отношений Тбилиси с Киевом, в том числе прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
"Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально. Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях",- заявил Кобахидзе журналистам.
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