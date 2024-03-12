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Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта - РИА Новости, 12.03.2024
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09:16 12.03.2024 (обновлено: 10:02 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта - РИА Новости, 12.03.2024
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью газете "Транспорт России". РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:16
2024-03-12T10:02
россия
виталий савельев
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью газете "Транспорт России". "Сегодня ведется крупнейшее в современной истории строительство транспортной инфраструктуры. Мы только за один год в среднем сдаем 18 значимых объектов. В отрасли множество источников финансирования капитальных вложений", — сказал министр. Он отметил, что в начале 2000-х отрасль могла позволить себе строить всего несколько объектов в год. Речь тогда шла только о государственных инвестициях, потому что бизнес не мог планировать свое развитие даже на один-два года, пояснил Савельев.Глава Минтранса подчеркнул, что транспортная отрасль вместе со страной прошла непростой путь. "Сегодня транспортный комплекс находится на принципиально ином витке развития. Кардинально поменялось все: техника, технологии, система управления, скорость принятия решений, объем обрабатываемой информации, качество сервиса", — заключил Савельев.Развитию транспорта была уделена значительная часть послания президента Федеральному собранию. Как сообщал 29 февраля Владимир Путин, до 2030 года на закупку 40 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов выделят 150 миллиардов рублей, еще 66 миллиардов пойдет на закупку школьных автобусов. Кроме того, глава государства поручил обновлять парки авиакомпаний отечественными самолетами, модернизировать инфраструктуру аэропортов, продолжить модернизацию Центрального транспортного узла и наращивать пропускную способность железных дорог на южном направлении.
https://ria.ru/20240120/natsproekt-1922542072.html
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россия, виталий савельев, экономика
Россия, Виталий Савельев, Экономика
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта

Савельев: РФ входит в топ-3 по развитию транспорта и ведет крупнейшую стройку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовые электробусы российского производителя "КамАЗ" в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода
Новые электробусы российского производителя КамАЗ в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Новые электробусы российского производителя "КамАЗ" в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью газете "Транспорт России".
"Сегодня ведется крупнейшее в современной истории строительство транспортной инфраструктуры. Мы только за один год в среднем сдаем 18 значимых объектов. В отрасли множество источников финансирования капитальных вложений", — сказал министр.
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Он отметил, что в начале 2000-х отрасль могла позволить себе строить всего несколько объектов в год. Речь тогда шла только о государственных инвестициях, потому что бизнес не мог планировать свое развитие даже на один-два года, пояснил Савельев.
Глава Минтранса подчеркнул, что транспортная отрасль вместе со страной прошла непростой путь.
"Сегодня транспортный комплекс находится на принципиально ином витке развития. Кардинально поменялось все: техника, технологии, система управления, скорость принятия решений, объем обрабатываемой информации, качество сервиса", — заключил Савельев.
Развитию транспорта была уделена значительная часть послания президента Федеральному собранию. Как сообщал 29 февраля Владимир Путин, до 2030 года на закупку 40 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов выделят 150 миллиардов рублей, еще 66 миллиардов пойдет на закупку школьных автобусов. Кроме того, глава государства поручил обновлять парки авиакомпаний отечественными самолетами, модернизировать инфраструктуру аэропортов, продолжить модернизацию Центрального транспортного узла и наращивать пропускную способность железных дорог на южном направлении.
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