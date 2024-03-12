https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html

Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта

Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта - РИА Новости, 12.03.2024

Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта

Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью газете "Транспорт России". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:16

2024-03-12T09:16

2024-03-12T10:02

россия

виталий савельев

экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью газете "Транспорт России". "Сегодня ведется крупнейшее в современной истории строительство транспортной инфраструктуры. Мы только за один год в среднем сдаем 18 значимых объектов. В отрасли множество источников финансирования капитальных вложений", — сказал министр. Он отметил, что в начале 2000-х отрасль могла позволить себе строить всего несколько объектов в год. Речь тогда шла только о государственных инвестициях, потому что бизнес не мог планировать свое развитие даже на один-два года, пояснил Савельев.Глава Минтранса подчеркнул, что транспортная отрасль вместе со страной прошла непростой путь. "Сегодня транспортный комплекс находится на принципиально ином витке развития. Кардинально поменялось все: техника, технологии, система управления, скорость принятия решений, объем обрабатываемой информации, качество сервиса", — заключил Савельев.Развитию транспорта была уделена значительная часть послания президента Федеральному собранию. Как сообщал 29 февраля Владимир Путин, до 2030 года на закупку 40 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов выделят 150 миллиардов рублей, еще 66 миллиардов пойдет на закупку школьных автобусов. Кроме того, глава государства поручил обновлять парки авиакомпаний отечественными самолетами, модернизировать инфраструктуру аэропортов, продолжить модернизацию Центрального транспортного узла и наращивать пропускную способность железных дорог на южном направлении.

https://ria.ru/20240120/natsproekt-1922542072.html

https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html

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россия, виталий савельев, экономика