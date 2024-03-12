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Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа - РИА Новости, 12.03.2024
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07:05 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/tramp-1932411616.html
Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа
Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа - РИА Новости, 12.03.2024
Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа
Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, чья политика полностью подчинена... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:05
2024-03-12T07:05
дональд трамп
сша
россия
вашингтон (штат)
флориан филиппо
евросоюз
нато
патриот
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, чья политика полностью подчинена интересам Вашингтона, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Если Трамп выиграет выборы, это будет настоящей проблемой для ЕС, сбоем в стратегическом программировании. Мы больше не сможем быть синхронизированы с американцами, потому что они сами перейдут в "лагерь плохих", - сказал Филиппо. Однако, по его мнению, победа Трампа, который открыто заявляет о своем намерении выйти из НАТО, не будет означать окончания американского военного влияния на Европу. Филиппо считает, что в этом случае "самые рьяные сторонники войны попытаются сделать из ЕС свое передаточное звено, с которым попытаются сделать то, что более не будет делать НАТО". "Проблема в том, что страны ЕС имеют совершенно разные финансовые и военные возможности и стратегическое лидерство, чем в США. Так что, они, вероятно, предложат создать европейскую армию, чтобы компенсировать это и то, что нас бросили США и НАТО. Трамп уже объявил, что закончит войну на Украине и покинет НАТО. Так что это подтолкнет самых безумных к желанию создать европейскую армию, чтобы "защититься от России". Но это смешно, так как многие страны ЕС с этим не согласны, у многих нет средств - тех средств, как у США, которые финансируют НАТО на 85%", - считает политик. Ранее Трамп на митинге сторонников в Южной Каролине рассказал, что когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям - ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html
https://ria.ru/20240302/tramp-1930748468.html
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дональд трамп, сша, россия, вашингтон (штат), флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот
Дональд Трамп, США, Россия, Вашингтон (штат), Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО, Патриот
Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа

Политик Филиппо: победа Трампа приведет к сбою в стратегическом планировании ЕС

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, чья политика полностью подчинена интересам Вашингтона, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
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"Если Трамп выиграет выборы, это будет настоящей проблемой для ЕС, сбоем в стратегическом программировании. Мы больше не сможем быть синхронизированы с американцами, потому что они сами перейдут в "лагерь плохих", - сказал Филиппо.
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Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
Вчера, 13:41
Однако, по его мнению, победа Трампа, который открыто заявляет о своем намерении выйти из НАТО, не будет означать окончания американского военного влияния на Европу. Филиппо считает, что в этом случае "самые рьяные сторонники войны попытаются сделать из ЕС свое передаточное звено, с которым попытаются сделать то, что более не будет делать НАТО".
"Проблема в том, что страны ЕС имеют совершенно разные финансовые и военные возможности и стратегическое лидерство, чем в США. Так что, они, вероятно, предложат создать европейскую армию, чтобы компенсировать это и то, что нас бросили США и НАТО. Трамп уже объявил, что закончит войну на Украине и покинет НАТО. Так что это подтолкнет самых безумных к желанию создать европейскую армию, чтобы "защититься от России". Но это смешно, так как многие страны ЕС с этим не согласны, у многих нет средств - тех средств, как у США, которые финансируют НАТО на 85%", - считает политик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
При Байдене США оказались униженными на мировой арене, заявил Трамп
2 марта, 20:04
Ранее Трамп на митинге сторонников в Южной Каролине рассказал, что когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям - ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США
6 марта, 21:55
 
Дональд ТрампСШАРоссияВашингтон (штат)Флориан ФилиппоЕвросоюзНАТОПатриот
 
 
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