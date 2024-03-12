https://ria.ru/20240312/tramp-1932411616.html

Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа

Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа - РИА Новости, 12.03.2024

Французский политик спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа

Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, чья политика полностью подчинена... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:05

2024-03-12T07:05

2024-03-12T07:05

дональд трамп

сша

россия

вашингтон (штат)

флориан филиппо

евросоюз

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патриот

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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, чья политика полностью подчинена интересам Вашингтона, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Если Трамп выиграет выборы, это будет настоящей проблемой для ЕС, сбоем в стратегическом программировании. Мы больше не сможем быть синхронизированы с американцами, потому что они сами перейдут в "лагерь плохих", - сказал Филиппо. Однако, по его мнению, победа Трампа, который открыто заявляет о своем намерении выйти из НАТО, не будет означать окончания американского военного влияния на Европу. Филиппо считает, что в этом случае "самые рьяные сторонники войны попытаются сделать из ЕС свое передаточное звено, с которым попытаются сделать то, что более не будет делать НАТО". "Проблема в том, что страны ЕС имеют совершенно разные финансовые и военные возможности и стратегическое лидерство, чем в США. Так что, они, вероятно, предложат создать европейскую армию, чтобы компенсировать это и то, что нас бросили США и НАТО. Трамп уже объявил, что закончит войну на Украине и покинет НАТО. Так что это подтолкнет самых безумных к желанию создать европейскую армию, чтобы "защититься от России". Но это смешно, так как многие страны ЕС с этим не согласны, у многих нет средств - тех средств, как у США, которые финансируют НАТО на 85%", - считает политик. Ранее Трамп на митинге сторонников в Южной Каролине рассказал, что когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям - ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html

https://ria.ru/20240302/tramp-1930748468.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931592485.html

сша

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дональд трамп, сша, россия, вашингтон (штат), флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот