https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932596716.html
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
Преображенский суд Москвы арестовал фигуранток дела о торговле людьми, Зухру Мусалаеву и Анну Куликову, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:46
2024-03-12T20:46
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал фигуранток дела о торговле людьми, Зухру Мусалаеву и Анну Куликову, сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключении под стражу до 16.04.2024 года", - сказала собеседница агентства. Фабулу обвинения в инстанции не сообщили, но уточнили, что дела фигуранток объединены в одно производство по делу ранее арестованной матери 15 детей Юлии Логиновой. Также в суде добавили, что по материалам дела Мусалаева и Куликова официально не трудоустроены. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. "Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения - родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве. Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). По делу суд ранее также арестовал 30- летнюю Фирузу Усканову. По версии следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина (Логинова), используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, обвиняемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней. Также под стражу заключили предполагаемую соучастницу Логиновой Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.
https://ria.ru/20240111/sud-1920732369.html
https://ria.ru/20231212/skhema-1915419024.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
Суд в Москве заключил под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал фигуранток дела о торговле людьми, Зухру Мусалаеву и Анну Куликову, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключении под стражу до 16.04.2024 года", - сказала собеседница агентства.
В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми
Фабулу обвинения в инстанции не сообщили, но уточнили, что дела фигуранток объединены в одно производство по делу ранее арестованной матери 15 детей Юлии Логиновой.
Также в суде добавили, что по материалам дела Мусалаева и Куликова официально не трудоустроены.
По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
"Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения - родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ
(торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
По делу суд ранее также арестовал 30- летнюю Фирузу Усканову. По версии следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина (Логинова), используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, обвиняемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.
Также под стражу заключили предполагаемую соучастницу Логиновой Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.
В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми