https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html

Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино

Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино - РИА Новости, 12.03.2024

Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино

Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:07

2024-03-12T15:07

2024-03-12T15:07

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4 марта. Утром в соцсетях распространилось видео, снятое из окна дома. На кадрах - небольшое поле и за ним лесополоса. Также на записи слышны звуки выстрелов. Это видео сопровождалось комментариями о том, что это снято в поселке Теткино Курской области, якобы это звуки перестрелки между ВС РФ и вооруженными формированиями Украины, которая происходила утром во вторник, 12 марта. "Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", - сообщили в правительстве Курской области. Власти подчеркнули, что официальную информацию публикуют в Telegram-каналах губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240312/samolet-1932482126.html

курская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская область, украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия