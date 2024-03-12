https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино - РИА Новости, 12.03.2024
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино
Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:07
2024-03-12T15:07
2024-03-12T15:07
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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4 марта. Утром в соцсетях распространилось видео, снятое из окна дома. На кадрах - небольшое поле и за ним лесополоса. Также на записи слышны звуки выстрелов. Это видео сопровождалось комментариями о том, что это снято в поселке Теткино Курской области, якобы это звуки перестрелки между ВС РФ и вооруженными формированиями Украины, которая происходила утром во вторник, 12 марта. "Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", - сообщили в правительстве Курской области. Власти подчеркнули, что официальную информацию публикуют в Telegram-каналах губернатора и правительства региона.
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РИА Новости
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курская область, украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино
Курские власти: видео якобы боя на окраине Теткино снято больше недели назад