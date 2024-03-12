Рейтинг@Mail.ru
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино - РИА Новости, 12.03.2024
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино
Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:07
2024-03-12T15:07
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4 марта. Утром в соцсетях распространилось видео, снятое из окна дома. На кадрах - небольшое поле и за ним лесополоса. Также на записи слышны звуки выстрелов. Это видео сопровождалось комментариями о том, что это снято в поселке Теткино Курской области, якобы это звуки перестрелки между ВС РФ и вооруженными формированиями Украины, которая происходила утром во вторник, 12 марта. "Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", - сообщили в правительстве Курской области. Власти подчеркнули, что официальную информацию публикуют в Telegram-каналах губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240312/samolet-1932482126.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Курские власти разоблачили фейк о боях на окраине Теткино

Курские власти: видео якобы боя на окраине Теткино снято больше недели назад

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Власти Курской области в Telegram-канале разоблачили фейк о якобы стрелковом бою на окраине поселка Теткино, выяснив, что видео происходящего было снято 4 марта.
Утром в соцсетях распространилось видео, снятое из окна дома. На кадрах - небольшое поле и за ним лесополоса. Также на записи слышны звуки выстрелов. Это видео сопровождалось комментариями о том, что это снято в поселке Теткино Курской области, якобы это звуки перестрелки между ВС РФ и вооруженными формированиями Украины, которая происходила утром во вторник, 12 марта.
"Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", - сообщили в правительстве Курской области. Власти подчеркнули, что официальную информацию публикуют в Telegram-каналах губернатора и правительства региона.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете
12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала