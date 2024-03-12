https://ria.ru/20240312/terakt-1932583988.html

Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием

Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием - РИА Новости, 12.03.2024

Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием

Российская сторона сообщила Организации по запрещению химического оружия о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:38

2024-03-12T19:38

2024-03-12T19:49

в мире

россия

сша

организация по запрещению химического оружия

владимир тарабрин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Российская сторона сообщила Организации по запрещению химического оружия о планах Киева осуществить теракты против военных РФ с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. В ходе выступления Тарабрин сообщал, что Россия представила на полях сессии данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях."Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ, входящего в Список 2 Приложения по химикатам КЗХО. Проинформировали коллег, что по данному эпизоду ФСБ России проводит предусмотренные законодательством мероприятия", - рассказал постпред по итогам сессии.Как отметил Тарабрин, применение токсичных химикатов киевским режимом приобрело уже системный характер."Украинские вооруженные формирования продолжают на постоянной основе использовать против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами. Причем спектр используемых веществ очень широк – от удобрений, пестицидов до биотоксинов и химикатов, контролируемых по КЗХО", - рассказал дипломат.В конце 2023 года был предотвращен теракт с применением произведенного в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.

https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html

https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина